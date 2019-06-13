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      Україна може почати нову програму з МВФ, – заступник голови АП

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      Заступник голови АП Олексій Гончарук
      Заступник голови АП Олексій Гончарук / facebook.com/aleksey.goncharuk

      Україна може укласти нову програму з Міжнародним валютним фондом, розраховану на 3-4 роки співпраці, вже до кінця 2019 року. Однак для цього "необхідні відповідні умови".

      Заступник голови Адміністрації президента Олексій Гончарук в інтерв’ю "НВ Бізнес" сказав, що у нову програму спробують закласти структурні реформи, які за ці роки виведуть країну на якісно інший рівень.

      Читайте також: Місія МВФ продовжує працювати в Україні

      Україна зможе укласти нову програму з МВФ, якщо для цього будуть "необхідні умови".

      Гончарук зазначив, що був присутнім під час зустрічі місії МВФ з президентом Володимиром Зеленським у травні 2019 року. 

      Місія МВФ схвально сприйняла прогрес України у здійсненні реформ та рішення про проведення дострокових парламентських виборів,
      – наголосив заступник голови АП.

      Як це було – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

      Наразі наша країна отримує фінансову допомогу завдяки новій програмі співпраці, яку затвердила з Радою директорів МВФ 18 грудня 2018 року. За 14 місяців Україна має отримати 3,9 мільярда доларів. Раніше МВФ перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів. Ще один транш МВФ необхідний для того, щоб підтримати фінансову стабільність України та уникнути технічного дефолту.

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      Теги: Новини політики Новини України МВФ Транш МВФ Адміністрація Президента Гроші Реформи
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