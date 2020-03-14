Україна на грані капітуляції, або Роль Медведчука надто недооцініюють

Непомітно ми увійшли в період високої щільності різних подій, багато з яких можуть впливати на майбутнє десятиліття. У міру наближення до чергового путінському "победобесія", щільність різних політичних подій буде лише зростати.

Вслед за новостями о падении цен на нефть и о прогнозируемом обнулении сроков президентства В. Путина как очередного этапа государственного переворота, особого внимания заслуживают такие события как:

• поездка представителей оппозиционной платформы за жизнь (ОПЗЖ) в Кремль и в Госдуму;

• презентация в Киеве так называемой платформы "перемирия";

• одобрение верхней палатой российского парламента закона о признании украинцев и белорусов "носителями русского языка" без экзамена, для упрощения получения гражданства РФ;

• регистрация в Верховной Раде проекта постановления "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно попыток восстановления масштабного водоснабжения по Северо-Крымскому каналу к временно оккупированным Автономной Республики Крым и города Севастополя… ";

• учреждение консультационного совета на базе Трехсторонней контактной группы.

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Все эти события имеют общую конечную цель, совпадающую с приоритетами В. Путина. Разделим приоритеты Путина на две категории: первоочередной (актуальный, неотложный), и все остальные (кратко и среднесрочные).

Из всех остальных внешнеполитических приоритетов В. Путина и его ОПГ, таких например как аннексия Республики Беларусь, военная операция в странах Балтии, нефтяная война с США и Саудовской Аравией, на первом месте стоит уничтожение Украины как геополитической реальности и субъекта международного права.

При этом самой неотложной оперативной приоритетной задачей является победа над Украиной до путинского победобесия, назначенного на 9 мая. В чем суть этой "победы"?

Эта победа рассматривается Путиным и его ОПГ не в военном плане, хотя и с помощью принуждения, путем применения военной силы со стороны ОРДЛО. Эта победа заключается в принуждении руководства Украины, как президента, так и народных депутатов к имплементации политических договоренностей, достигнутых на встрече в нормандском формате 9 декабря 2019 года и прописанных в минских соглашениях.

Путину нужны изменения в Конституцию Украины, освобождение коллаборантов и убийц украинцев от уголовного наказания (амнистия), особый статус ОРДЛО, назначение даты выборов на временно оккупированных территориях, вопреки международному праву и внутреннему законодательству.

С позиции Путина и его ОПГ все эти действия приведут к запуску необратимых процессов подрыва национальной безопасности и политической стабильности Украины. В дальнейшем превращение территории Украины в территорию 9-го юго-западного федерального округа России (в 8-й федеральный западный округ РФ планируется превращение территории Республики Беларусь), будет лишь вопросом времени.

Исходя из действий В. Путина, его оперативно-тактическая победа над Украиной, должна быть осуществлена руками руководства Украины с помощью различных нелинейных методов принуждения к этим действиям. При том, что реализация минских соглашений и прочих указанных выше к ним производных, органически вписывается в доктрину гибридной войны России против Украины.

Со стороны Кремля сейчас продолжается скрытая фаза геополитической спецоперации по демонтажу Украины.

В такие роковые для страны дни, всегда резко активизируется деятельность тайной и явной вражеской агентуры. Российские вражеские агенты в частности, российская агентура в целом используются в качестве катализаторов-ускорителей уничтожения украинской государственности.

Итак, перейдем к детальному рассмотрению сути происходящих событий.

Поездка представителей ОПЗЖ в Кремль и в Госдуму, обосновывается отсутствием у Украины внешней политики, основанной на нормах международного права и защите национальных интересов, а также однозначной внутренней политики, т. к., очевидно не работают внутренние сдерживающие факторы в виде СБУ и прочих правоохранительных органов.

В политике, равно как и в прочей природе общественных отношений, не бывает вакуума. Если одно государство не имеет своей внешней политики, то оно сразу же становится объектом политики других государств. Эта формула применима к Украине.

Опосредованно В. Медведчук выполнил задачи В. Путина внутри Украины. Через опосредованно управляемые телеканалы, он обеспечил доминирующее положение страны-агрессора и оккупанта в информационном пространстве Украины. Опосредованно влияет на внутренние общественные и политические процессы. Теперь ему поставлена задача, стать политиком международного уровня.

В Кремле понимают, что президент Украины не обеспечит имплементацию всех навязанных Украине военной силой и шантажом минских и нормандских договоренностей до победобесия.

Поэтому, для оказания дополнительного внешнеполитического давления на президента Украины и его офис, в Кремле преступили к реализации очередной внешнеполитической спецоперации под условным названием "Медведчук". Лидер партии коллаборантов под названием ОПЗЖ Виктор Медведчук де-факто является полномочным представителем президента России В. Путина в Украине. В Украине Виктор Медведчук выполняет роль открытого агента российского влияния на общественные и политические процессы и действует в преступных интересах российской федерации. В последнее время зарубежная активность Виктора Медведчука по количеству встреч за рубежом с иностранными политиками, стала большей, нежели президента Украины.

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В. Путин передает В. Медведчуку свои контакты среди маргинальных пропутинских европейских политиков. А сам приезд Виктора Медведчука в Кремль и в Госдуму, встречи с российскими и европейскими парламентариями, был осуществлен в основном в информационно-разведывательных целях, как говорится "для картинки".

В. Путину необходимо обеспечить демонстрирование В. Медведчука западным политикам в качестве самого эффективного украинского политика, желающего "наступления мира на Донбассе" и главное, – знающего как это сделать. А в реалии – обеспечить участие в навязывании стране-жертвы Украине комплекса вины перед агрессором и оккупантом. Разведывательная цель зарубежных встреч В. Медведчука с маргинальными европейскими политиками заключается, в том числе и в их вербовке по поддержке преступных интересов и действий В. Путина против Украины.

В. Путин с идеей нормандского измерения, при участии В. Медведчука осуществляет внешнеполитическую спецоперацию, имеющую четко выраженные четыре цели:

1) задействование маргинальных западных политиков по оказанию дополнительного давления на президента Украины и его офис в целях обеспечения на данном этапе гибридной войны имплементации рассмотренных выше капитуляционных договоренностей;

2) снижение объемов внешнеполитической деятельности президента Украины в случае игнорирования им имплементации капитуляционных договоренностей;

3) демонстрирование В. Медведчука западным политикам в качестве самого эффективного украинского политика, для возможного назначения его на ключевые должности в органах власти Украины путем оказания давления на украинских властей через своих западных партнеров (подобный прецедент назначения В. Медведчука в ТКГ имеется);

4) развал системы международного права и законодательства Украины.

Конечная цель внешнеполитической спецоперации под условным названием "Медведчук", заключается в отстранении от власти президента Украины неправовым способом с помощью нелинейных мер принуждения и установления Медведчука в качестве путинского гауляйтера украинского территориального пространства. И эта спецоперация с высокой долей вероятности может быть реализована силами внутренней и внешней агентуры в случае, если Владимир Зеленский откажется реализовывать капитуляционный курс страны по путинскому сценарию. Причем, без всяких выборов, с помощью внешнего кремлевского управления.

Поэтому излишняя внешнеполитическая активность В. Медведчука, его встречи с нелегитимными российскими депутатами, которые 6 лет назад установили правовой режим аннексии над временно оккупированным Крымом, совершили против национальных интересов Украины тяжкое преступление, принесли в Украину войну, посещают ОРДЛО и оккупированный Крым, является в первую очередь серьезным вызовом президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Все эти российские депутаты, сенаторы, судьи конституционного суда и пр., российские чиновники, решения которых привели к установлению аннексии Крыма, находится под уголовным преследованием со стороны украинских властей. Против них открыты уголовные производства. Все они являются тяжкими государственными и международными преступниками, и также находятся под различными зарубежными ограничительными мерами.

Стоит отметить, что согласно ст. 1 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", в частности п.3: "при исполнении своих полномочий народный депутат руководствуется Конституцией и законами Украины и общепризнанными нормами морали". А какая именно может быть мораль у депутата, который в качестве коллаборанта, вместе с врагами, фактически соучаствует в длящемся преступлении агрессии против свой страны?

Депутат должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду и государство (ст. 8). Депутат обязан заботиться о благе Украины и благосостоянии Украинского народа, защищать интересы избирателей и государства.

Соблюдать требования Конституции, законов Украины, присягу народного депутата Украины (ст. 24). Кроме того, народный депутат не имеет отдельных полномочий на представление Верховной Рады. Депутат, который не занимается защитой прав человека и национальных интересов страны, перестает быть представителем своих избирателей и становится нелегитимным.

Это классическая государственная измена в преступных интересах страны-агрессора. "Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной….., информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ст. 111 УК Украины).

Следовательно, уголовное преследование депутатов ОПЗЖ, это в первую очередь тест на существование самого СБУ и самой украинской власти. Это ответы на вопросы. Эффективная ли в Украине власть? Способна ли украинская власть защищать свои интересы и отстаивать интересы украинского народа?

На этом фоне, задействование экс-клоуна Просадохи, в демонстрации так называемой "платформы перемирия", является очередной информационной спецопераций, целью которой является тестирование восприятия граждан Украины на предмет сдачи национальных интересов своей страны.

К этому роду событий относиться и регистрация в Верховной Раде проекта постановления "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно попыток восстановления масштабного водоснабжения по Северо-Крымскому каналу к временно оккупированным Автономной Республики Крым и города Севастополя". Все это попытки проверки на прочность терпение украинского народа, национальной правовой системы и работы соответствующих украинских спецслужб. Один из плюсов активизации путинской агентуры в Украине накануне победобесия, это ее "расчехление". К самому началу победобесия, мы будем знать, кто является путинским агентом вражеского влияния, помимо уже известных нам таковых персон.

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Через внутреннюю и внешнюю российскую пропаганду, задействованы мощные рычаги информационно-психологического воздействия, в том числе и в виде подобных информационных компаний, как на население самой Украины, так и западных стран, налажено финансирование вражеской агентуры. Украине принудительно навязывается нарратив усмирения жертвы.

Одобрение верхней палатой российского парламента закона о признании украинцев и белорусов "носителями русского языка" без экзамена, для упрощения получения гражданства РФ, дополнительное свидетельство того, что Кремль подготавливает почву для растворения Украины в российском пространстве, и в вопросе уничтожения Украины намерен действовать до пределов своих возможностей.

Опасность функционирования консультационного совета на базе Трехсторонней контактной группы состоит в том, что как это вытекает из п. 1 Решения ТКГ от 11.03.2020 "Основной задачей Совета является…. выработка предложений по проектам политических и правовых решений". Это означает, что В. Путин и его окружение через участвующих в этом совете своих марионеток, могут (и естественно будут!) проталкивать именно такие решения, которые им наиболее выгодны в ущерб национальным интересам Украины. Впоследствии эти решения могут быть инкорпорированы в законодательство Украины. Таким образом, будущий консультативный совет на базе ТКГ станет элементом внешнего управления Украины со стороны страны-агрессора и оккупанта и в преступных интересах страны-агрессора и оккупанта.

Кроме того, страна агрессор и оккупант Россия, оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Этот фактор вписывается в логику непрямых гибридных действий представителей страны агрессора и оккупанта по уходу от материальной и уголовной ответственности, как по международному, так и национальному праву за колоссальный ущерб, причиненный военной агрессией, оккупацией, за массовые убийства украинцев и продолжающийся на временно оккупированных территориях гибридный геноцид.

Именно по этим причинам формулировка "внутренний гражданский конфликт" так сладко звучит из уст Путина и подпевающих ему в этом со стороны различных украинских пройдох от политики.

С позиции руководства России, российская агрессия против Украины, это внутренний конфликт. Ведь для российского руководства ментально не существует Украины и украинского народа.

Россия начинает действовать там, где существуют существенные пробелы в управлении государством. Там где присутствует коррупция и различный криминал. Эти пробелы часто возникают из-за непонимания руководством Украины всей полноты внешних угроз и вызовов, стоящих перед страной.