Засідання комісії Україна–НАТО із Зеленським та Столтенбергом: відео

У Києві триває засіданні комісії Україна – НАТО, де головують генсек Єнс Столтенберг та президент Володимир Зеленський. Північноатлантична рада перебуває в Україні з офіційним візитом 30-31 жовтня.

Мета поїздки – поглиблення діалогу з новою українською владою та розвиток зв'язків із президентом та його командою.

Важливо: Україна не подаватиме повторну заявку на членство в НАТО

Розпочинаючи засідання, Столтенберг заявив, що представники альянсу тут, аби "продемонструвати продовження невпинної підтримки України". Генсек наголосив, що альянс не визнавав в не визнає незаконної анексії Криму Росією, а "усі члени альянсу єдині у своєму засудженні дій Росії".

Він також наголосив, що Росія повинна виконувати свої зобов’язання за мінськими угодами.

Ми підтримуємо зусилля Володимира Зеленського з мирного урегулювання конфлікту і високо цінуємо лідерство і зусилля. НАТО підтримує Україну політично і практично, допомагаючи зміцнити оборонні інститути,

– сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО додав, що президент Зеленський і уряд України мають потужний мандат щодо впровадження широкомасштабних реформ.

"Україна зараз досягає євроатлантичних принципів і стандартів. Процес реформ абсолютно необхідний для безпеки процвітання вашої країни і членства в НАТО", – зазначив він.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський вважає візит керівників Північноатлантичного альянсу демонстрацією солідарності з Україною. Глава держави подякував за постійну підтримку та допомогу.

Україна є послідовним дієвим НАТО, який буде і надалі робити внесок на євроатлантичному просторі та за його межами. Розуміємо, що тільки ефективні реформи є запорукою нашого членства в альянсі. Ми віддані трансформації України відповідно до стандартів НАТО і саме на цьому фокусуємо наші спільні зусилля,

– наголосив він.

Зеленський додав, що Україна працюватиме над зміцненням обороноздатності, посиленням стійкості України до сучасних загроз, а також взаємодії між державними органами та структурами НАТО.

"Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Певен, що Україна готова до переходу на цей новий рівень нашої співпраці", – додав президент.

Він також зазначив, що Україна прагне стабілізації в чорноморському регіоні. Для чого потрібні практичні кроки щодо імплементації чорноморського пакету НАТО, ухваленого в квітні цього року.

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Дивіться відео із засідання комісії Україна-НАТО онлайн:

Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський також зустрінуться особисто.

Після цієї зустрічі генсек та постійні представники Північноатлантичного альянсу зустрінуться із головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Також заступник генсека Мірча Геоана спільно з Дмитром Разумковим проведуть зустріч з віцепрем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою.

Більше про візит керівників НАТО в Україну

Візит північноатлантичної ради розпочався саме з Півдня України. Там вони відвідають постійну групу протимінних заходів. Чотири судна протимінної оборони з Румунії, Іспанії, Болгарії та Італії прибули в Одесу та здійснили патрулювання у Чорному морі.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також виступив перед курсантами Одеської морської академії.

Зокрема, під час цього він прокоментував ситуацію із розведенням військ у Золотому-4 – такі дії оцінив позитивно. Водночас генсек нагадав Росії, що вона відповідальна за дотримання мінських угод.

Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

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Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.



Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу