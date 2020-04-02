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      Україна найближчим часом може отримати перший транш МВФ, – Шмигаль

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      Шмигаль сподівається отримати перший транш від МВФ найближчим часом / Фото Кабміну

      Україна сподівається отримати найближчим часом перший транш нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду. Для цього 30 березня Верховна Рада ухвалила 2 потрібні законопроєкти.

      Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з представниками Американської торговельної палати, передає пресслужба Кабінету Міністрів.

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      Уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш. Також очікується фінансова допомога від Світового банку,
      – сказав Шмигаль.

      Прем'єр додав, що для непоширення коронавірусу уряд вжив дещо неприємні та жорсткі для бізнесу заходи, але вони є дієвими для збереження життя та здоров’я українців.

      Попри те, влада співпрацює з бізнесом і для його підтримки готує розширення програми кредитування "5-7-9". Окрім того, готується програма створення швидких робочих місць в різних галузях.

      "Ми працюємо з НБУ та іншими банками. Є доручення президента України, щоб пропрацювати кредитне навантаження… Готових рецептів для виходу з кризи немає, проте уряд активно шукає їх разом з бізнесом та найкращими науковцям ", – відзначив Шмигаль.

      Якою може бути сума першого траншу від МВФ?Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев розповів, що перший транш Україні від МВФ становитиме 4 мільярди доларів. Ці гроші витратять на підтримку лікарів, вчителів, пенсіонерів, загалом людей, які втратили роботу через карантин та допомогу українському бізнесу.

      Що вимагав МВФ для перерахування коштів Україні: 

      Кошти Міжнародний валютний фонд був готовий перерахувати 8 мільярдів доларів після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон щодо неповернення націоналізованих банків колишнім власникам.

      Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила так званий "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Світовий банк Бізнес Гроші Денис Шмигаль МВФ Транш МВФ Новини України Новини політики
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