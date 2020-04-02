Україна найближчим часом може отримати перший транш МВФ, – Шмигаль
Україна сподівається отримати найближчим часом перший транш нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду. Для цього 30 березня Верховна Рада ухвалила 2 потрібні законопроєкти.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з представниками Американської торговельної палати, передає пресслужба Кабінету Міністрів.
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Уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш. Також очікується фінансова допомога від Світового банку,
– сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що для непоширення коронавірусу уряд вжив дещо неприємні та жорсткі для бізнесу заходи, але вони є дієвими для збереження життя та здоров’я українців.
Попри те, влада співпрацює з бізнесом і для його підтримки готує розширення програми кредитування "5-7-9". Окрім того, готується програма створення швидких робочих місць в різних галузях.
"Ми працюємо з НБУ та іншими банками. Є доручення президента України, щоб пропрацювати кредитне навантаження… Готових рецептів для виходу з кризи немає, проте уряд активно шукає їх разом з бізнесом та найкращими науковцям ", – відзначив Шмигаль.
Якою може бути сума першого траншу від МВФ?Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев розповів, що перший транш Україні від МВФ становитиме 4 мільярди доларів. Ці гроші витратять на підтримку лікарів, вчителів, пенсіонерів, загалом людей, які втратили роботу через карантин та допомогу українському бізнесу.
Що вимагав МВФ для перерахування коштів Україні:
Кошти Міжнародний валютний фонд був готовий перерахувати 8 мільярдів доларів після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон щодо неповернення націоналізованих банків колишнім власникам.
Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила так званий "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.
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