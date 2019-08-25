Україна ще більше стала енергонезалежною від Росії

За прогнозами, обсяги дизельного палива, яке Україна закуповує в Росії, у серпні мають зменшитися вдвічі.

Як зауважив обраний депутат від "Слуги народу" економіст Андрій Герус, упродовж останніх трьох років можна було спостерігати різке зростання поставок дизелю з Росії – приблизно утричі. І це заводило Україну у певну залежність від російського ресурсу.

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Вже у середині 2019 року поставки дизпалива з Росії досягли 45% від потреб українського ринку. Щоправда, паралельно з цим російська влада запровадила нову дозвільну систему та "тренувала" Україну, то підтверджуючи, то не підтверджуючи обсяги поставок.

Герус додає, що у липні 2019 року Україна запровадила спеціальне мито у 3,75%, метою якого, зокрема, було зняти понадринкову маржу (різниця між ціною та собівартістю) відповідного трейдера, і таким чином зробити конкурентними поставки із альтернативних напрямків. Водночас, підкреслює економіст, було важливим, щоб це мито не лягло на кінцевого споживача, тобто, щоб зберігалася цінова стабільність.

Відтак, унаслідок такого кроку було реалізовано комплекс заходів щодо наповнення ринку ресурсом із альтернативних джерел, а також щодо вирішення питань логістики та інфраструктури.

Результат отримано досить швидко – у серпні обсяги поставок дизелю з Росії зменшаться десь удвічі та складуть біля 20% нашого ринку (а не 45%, як було раніше). Натомість збільшилися поставки із Білорусі, каїн ЄС та із морських напрямків. Крім того, немає ніякого дефіциту. Більше того, цього тижня (з 19 по 25 липня, ціни на дизпаливо знизилися ще на 20-80 копійок за літр. Це свідчить, що рішення було продуманим, запровадженим правильно, вчасно та ефективно імплементованим,

– констатував обраний парламентар.

Також Герус повідомив, що Мінекономіки Росії не надав "Лукойлу" дозвіл на поставки дизелю до України у серпні, і більшість українського населення цього навіть не помітили.

Реальна незалежність держави – це, зокрема, й енергетична незалежність. Важливою частиною цього є ринок нафтопродуктів, зокрема дизелю. Адже дизель є критично важливим паливом не тільки для 3 мільйонів автомобілістів, але і для промисловості та аграрної галузі,

– підсумував він.

Реальна незалежність держави, це у тому числі і енергетична незалежність. Важливою частиною цього є ринок... Posted by Andriy Gerus on Sunday, 25 August 2019

Зауважимо, що це не єдиний успіх України щодо енергонезалежності від Кремля. Зокрема, з 1 січня 2020 року запрацює постійна система імпорту природного газу з Румунії. Щорічно через неї проходитиме 1,5 мільярда кубічних метрів природного газу. Таким чином, Україна вкотре зменшить енергетичну залежність від Росії, а саме від транзиту російського газу через Україну.



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