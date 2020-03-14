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      Україна тимчасово зупиняє залізничне сполучення з Польщею

      -
      Україна тимчасово зупиняє залізничне сполучення з Польщею / ukrinform.ua

      Укрзалізниця у ніч на 15 березня тимчасово зупиняє курсування пасажирських поїздів з України до Польщі і навпаки. Таке рішення прийняв польський уряд з метою запобігання поширенню коронавірусу.

      Про тимчасове скасування залізничного сполучення з Польщею інформує пресслужба Укрзалізниці.

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      Між Україною та Польщею досі курсували такі поїзди:

      • два швидкісних потяги № 705/716 та 715/706 Київ – Перемишль;
      • поїзди № 67 Київ – Варшава, № 51 Львів – Вроцлав;
      • безпересадкові вагони Київ – Вроцлав.

      Останні поїзди з Польщі здійснять рейси 14 березня. В Україну прибуде потяг Інтерсіті+ з Перемишля і нічний поїзд з Варшави. З України ж вранці 14 березня до Перемишля відправилися два поїзди Інтерсіті+.

      На період тимчасового зупинення пасажирського сполучення із Польщею поїзди Інтерсіті курсуватимуть до Львова.

      Повернути гроші за придбані квитки можна в усіх квиткових касах Укрзалізниці або ж на сайті booking.uz.gov.ua чи у мобільному додатку.

      Важливо! З 17 березня в Україні також повністю обмежать авіасполучення. Українцям доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського сполучення.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Києва Новини України Коронавірус в Україні Новини Польщі Укрзалізниця Подорожі
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