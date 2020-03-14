Україна тимчасово зупиняє залізничне сполучення з Польщею

Укрзалізниця у ніч на 15 березня тимчасово зупиняє курсування пасажирських поїздів з України до Польщі і навпаки. Таке рішення прийняв польський уряд з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Про тимчасове скасування залізничного сполучення з Польщею інформує пресслужба Укрзалізниці.

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Між Україною та Польщею досі курсували такі поїзди:

два швидкісних потяги № 705/716 та 715/706 Київ – Перемишль;

поїзди № 67 Київ – Варшава, № 51 Львів – Вроцлав;

безпересадкові вагони Київ – Вроцлав.

Останні поїзди з Польщі здійснять рейси 14 березня. В Україну прибуде потяг Інтерсіті+ з Перемишля і нічний поїзд з Варшави. З України ж вранці 14 березня до Перемишля відправилися два поїзди Інтерсіті+.

На період тимчасового зупинення пасажирського сполучення із Польщею поїзди Інтерсіті курсуватимуть до Львова.

Повернути гроші за придбані квитки можна в усіх квиткових касах Укрзалізниці або ж на сайті booking.uz.gov.ua чи у мобільному додатку.

Важливо! З 17 березня в Україні також повністю обмежать авіасполучення. Українцям доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського сполучення.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом . На жаль, вже є і перша жертва . Померла 71-річна жінка з Радомишля, що на Житомирщині. Діагноз у неї підтвердили лише 12 березня. Однак через важкий стан її життя не вдалося врятувати.

. На жаль, вже . Померла 71-річна жінка з Радомишля, що на Житомирщині. Діагноз у неї підтвердили лише 12 березня. Однак через важкий стан її життя не вдалося врятувати. З 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин.

Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення захворюва ння. До кінця тижня повинні привезти ще 5 тисяч.

Як вберегтися від коронавірусу: дивіться відео



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу