Україна тимчасово зупиняє залізничне сполучення з Польщею
Укрзалізниця у ніч на 15 березня тимчасово зупиняє курсування пасажирських поїздів з України до Польщі і навпаки. Таке рішення прийняв польський уряд з метою запобігання поширенню коронавірусу.
Про тимчасове скасування залізничного сполучення з Польщею інформує пресслужба Укрзалізниці.
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Між Україною та Польщею досі курсували такі поїзди:
- два швидкісних потяги № 705/716 та 715/706 Київ – Перемишль;
- поїзди № 67 Київ – Варшава, № 51 Львів – Вроцлав;
- безпересадкові вагони Київ – Вроцлав.
Останні поїзди з Польщі здійснять рейси 14 березня. В Україну прибуде потяг Інтерсіті+ з Перемишля і нічний поїзд з Варшави. З України ж вранці 14 березня до Перемишля відправилися два поїзди Інтерсіті+.
На період тимчасового зупинення пасажирського сполучення із Польщею поїзди Інтерсіті курсуватимуть до Львова.
Повернути гроші за придбані квитки можна в усіх квиткових касах Укрзалізниці або ж на сайті booking.uz.gov.ua чи у мобільному додатку.
Важливо! З 17 березня в Україні також повністю обмежать авіасполучення. Українцям доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського сполучення.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом. На жаль, вже є і перша жертва. Померла 71-річна жінка з Радомишля, що на Житомирщині. Діагноз у неї підтвердили лише 12 березня. Однак через важкий стан її життя не вдалося врятувати.
- З 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
- Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення захворювання. До кінця тижня повинні привезти ще 5 тисяч.
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