Україна відмовиться від пропозиції РФ продовжити транзит газу на рік

У Росії запропонували старий контракт про транзит газу через Україну продовжити на рік, замість 10. Україна не погодиться на пропозицію РФ.

Голова Нафтогазу Андрій Коболєв під час Українського газового форуму заявив, що українській стороні не може бути цікаво продовження старого контракту, пише "Громадське".

Читайте також: Транзит газу через Україну: на який тариф обіцяють погодитись у Росії

Наша позиція, яку ми займаємо – це може бути тільки новий контракт, тільки за європейськими правилами. Давайте домовлятися між Газпромом та новим оператором щодо обсягів і термінів,

– наголосив Коболєв.

Він додав, що терміни та умови Газпром має обговорити з новоствореним оператором ГТС України (компанія, якій передадуть ГТС від Нафтогазу). При цьому, Нафтогаз більше не зможе бути стороною переговорів з Газпромом.

Чому Росія хоче укласти коротку угоду?Російська Федерація сподівається добудувати газогони в обхід України у 2020 році. До прикладу, "Північний потік-2" готовий уже на 83%. У РФ анонсували, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще 4-5 тижнів.

Новий раунд тристоронніх переговорів про транзит російського газу відбудеться 28 жовтня. 19 вересня у Брюсселі завершилися перший раунд. Переговори тривали всього 40 хвилин.

Короткі підсумки першого етапу переговорів:

Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори "конструктивними вперше за багато років". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.

На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС.

Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.

Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзиту. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Кабінет міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.

Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо скоро старий стане недійсним. Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хотів вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.