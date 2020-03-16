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      Україна закриває кордони: яка ситуація на КПП

      -
      КПП "Гоптівка" / 24 канал

      У зв'язку з карантином Україна закриває кордони. 16 березня опівночі припинили роботу приблизно сотня контрольних пунктів пропуску. А також приблизно пів сотні пішохідних переходів на кордоні.

      ► Кого пропускатимуть

      До України тепер не пропускатимуть іноземців. Натомість, зможуть в'їхати в країну громадяни інших держав зможуть, якщо мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, а також – працівники іноземних дипломатичних представництв, водіїв та обслуговуючий персонал вантажівок. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

      До теми: Хто зможе в'їхати в Україну після закриття кордону: пояснення

      ► Терміни

      Українці ж можуть повернутися в країну у будь-який час. Але у РНБО радять зробити це до кінця цієї доби. Адже з 17 березня зупиняються регулярні міжнародні пасажирські перевезення на усіх пунктах пропуску. Обмеження будуть діяти до 3 квітня.

      ► Ситуація на КПП Харківщини

      В Харківській області 7 КПП тимчасово закрили повністю. 3 працюють в обмеженому режимі – зоркема КПП "Гоптівка" на кордоні з Бєлгородською областю. Там вже з опівночі почали працювати у нових умовах: пішоходам пройти не можна, а от автобусам і автомобілям проїхати поки що дозволяють. Автобусне сполучення закриють 17 березня.

      "Ми стали свідкам того, як росіян повертають назад в Бєлгородську область. Завернули приблизно 15 іноземців точно. Більшість не знали нових правил. Громадянка України везла онучку – маленьку школярку-росіянку, її не впустили. Зараз вона змушена чекати на кордоні. Вони також не знали про нові правила перетину українського кордону. Більшість людей погоджують з тим, що карантинні заходи необхідні", – розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко.

      Читайте також: Тих, хто повертається до України, відправлять на обсервацію

      Ситуація на КПП "Гоптівка", що на Харківщині / фото 24 канал


      Прості правила, які можуть врятувати життя / Картинка 24 каналу

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Коронавірус в Україні Держприкордонслужба Новини Харкова
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