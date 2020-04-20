Україна зазнала чергової втрати на Донбасі: відомо ім'я загиблого воїна – фото
20 квітня внаслідок бойових дій на Донбасі загинув лейтенант Андрій Шинкарук. Він є випускником Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.
Про це у фейсбуці повідомив голова Центру військового капеланства, єпископ Української Греко-католицької церкви Степан Сус.
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Сьогодні на Сході України від рук ворогів, які нічого не шанують, навіть свято Воскресіння Господнє, загинув лейтенант Шинкарук Андрій, випускник Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного,
– зазначив він.
Подробиць загибелі воїна священнослужитель не оприлюднив. Однак опублікував фото Героя.
Про загибель одного українського воїна 20 квітня повідомили також у пресцентрі Об’єднаних сил. За даними військових, бойовики упродовж доби тричі обстрілювали українські позиції.
У результаті поранень зазнали троє воїнів. Однак, в одного з них травми виявилися несумісними з життям і він помер на місці. Де сталися інциденти, у штабі не уточнили.
Зверніть увагу! Раніше було відомим, що від початку 2020 року на Донбасі загинули 45 військових. З поіменним списком героїв можна ознайомитися тут. Отже, трагедія 20 квітня – це вже 46 випадок.
Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу
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