Україна збільшила експорт до Канади на 74% за рік

За січень-травень 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року року експорт українських товарів до Канади зріс на 74%.

Про це написав у своєму Twitter Президент України Петро Порошенко.

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"Результати дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, яка діє вже рік, виявилися позитивними – за підсумками 2017-го експорт українських товарів зріс на 74%", – заявив президент.

Результати дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, яка діє вже рік, виявилися позитивними – за підсумками 2017-го експорт українських товарів зріс на 74%. І експорт товарів продовжує зростати: за перші 5 місяців цього року він збільшився іще на 37%.#CUFTA pic.twitter.com/9UbgOQtd9L — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 серпня 2018 р.

Зазначимо, на сьогодні близько 11 тисяч українських компаній поставляють свою продукцію до країн Європейського Союзу.