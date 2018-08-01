Україна збільшила експорт до Канади на 74% за рік
За січень-травень 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року року експорт українських товарів до Канади зріс на 74%.
Про це написав у своєму Twitter Президент України Петро Порошенко.
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"Результати дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, яка діє вже рік, виявилися позитивними – за підсумками 2017-го експорт українських товарів зріс на 74%", – заявив президент.
Зазначимо, на сьогодні близько 11 тисяч українських компаній поставляють свою продукцію до країн Європейського Союзу.
Джерело: 24 Канал
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