Українець передавав росіянам інформацію про обороноздатність Дніпра й Києва

Служба безпеки України затримала чоловіка, який передавав окупантам інформацію про обороноздатність Дніпра й Києва.

Чоловіка затримали у Дніпропетровській області. Служба безпеки продовжує системно виявляти диверсантів, які співпрацюють з окупантом.

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СБУ схопила проросійського агітатора, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у соцмережах і збирав дані щодо обороноздатності Києва та Дніпра,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, спецпризначенці затримали у Волинській області громадянина Білорусі, який збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації у регіоні.

А в Кіровоградській області викрили українця, який відкрито підтримував широкомасштабне вторгнення Росії і висловлював проросійську позицію.

Усі колаборанти затримані і відповідатимуть за свої дії перед законом,

– наголосили у СБУ.

Раніше, у Запорізькій області поліція викрила інформатора російських окупантів. 52-річний зрадник вивчав, де розташовані сили та засоби ЗСУ.

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