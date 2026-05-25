Щоб допомогти йому, залучали вертоліт. Про інцидент повідомили в ActualMM.

Як у горах шукали й рятували українця?

Ввечері до рятувальників надійшов терміновий виклик про зниклого 30-річного громадянина України з проблемами зі здоров'ям, який не виходив на зв'язок і міг перебувати в гірській місцевості Мармароських гір.

Пошукова операція розпочалася негайно: до неї долучилися рятувальники румунської служби Salvamont Maramureș та прикордонники з району Поієніле-де-суб-Мунте. Через складні умови роботи в горах пошуки довелося призупинити вночі, але їх не припинили остаточно.

Наступного ранку операцію відновили, залучивши також вертоліт POA Jibou 343 із рятувальником на борту. Під час повітряного обльоту екіпаж побачив чоловіка в дуже важкодоступному районі.



Українець блукав румунуськими горами понад тиждень / Фото Salvamont Maramures

Повідомляється, що він блукав горами понад тиждень і не мав їжі щонайменше чотири дні. Рятувальники евакуювали його гелікоптером, після чого передали медичній бригаді SMURD, а далі доправили до лікарні наземним транспортом. Наразі врятований чоловік перебуває під наглядом лікарів.

Що відомо про подібні випадки?

У 2024-му поблизу кордону з Румунією під час патрулювання прикордонники виявили тіло чоловіка. За даними Державної прикордонної служби України, загиблий, імовірно, намагався незаконно перетнути кордон складним гірським маршрутом.

Загиблим виявився українець 1979 року народження з міста Сум. Його тіло передали медичним службам для проведення експертизи. Прикордонники наголосили, що спроби нелегального перетину кордону в горах є вкрай небезпечними та можуть мати трагічні наслідки.