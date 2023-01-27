Відкусив шматок вуха та викрав автомобіль: українець у Польщі травмував жінку

У сусідній Польщі громадянин нашої держави просто-таки посеред дороги вкусив жінку за вухо, а потім вкрав її автомобіль. Інцидент стався перед зеброю, коли водійка зупинилася, щоб пропустити людей.

Польща є однією з тих держав Європи, яка не втомлюється декларувати свою підтримку Україні та боротися за те, аби у нас були танки й інше озброєння. Однак інколи, звісно, трапляються відверто дивні ситуації між громадянами обох країн. Власне, днями спробував відкусити вухо жінці 35-річний українець.

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Інцидент стався у місті Познані

Зауважмо, що населений пункт, у якому це відбулося, розташований у Західній частині Польщі. Подія сталась вночі, коли жінка зупинилась перед переходом, аби пропустити чоловіка. Однак той застрибнув до неї в машину, вкусив її за вухо та вкрав авто.

Чоловік був дуже збуджений і агресивний. Жінка їхала на Citroen і зупинилася перед пішоходним переходом, щоб пропустити його, тоді чоловік увірвався до її автомобіля, почав погрожувати, відкусив шматок її вуха та викрав транспортний засіб,

– зазначили в поліції Познані.

Водночас відомо, що на вкраденому авто чоловік проїхав кілька вулиць. Під час цього він зачепив дорожній знак, згодом вийшов з автомобіля і почав втікати. Але забігти невідомому далеко не вдалось, адже його швидко затримали представники правоохоронних органів.

А от постраждалу жінку було доправлено до лікарні, де їй медики оперативно надали допомогу.

У Британії жінка виявила в холодильнику гекона

Як повідомляє польська поліція, цей чоловік пошкодив щонайменше 5 машин. Його відправили до лікарні через неадекватну поведінку. Силовики очікують від лікарів дозволу на допит порушника, аби зайнятись ним.

До цієї теми нагадаємо інший "курйоз" – якщо це можна, звісно, так назвати – який трапився у Великій Британії. Власне, 29-річна жінка, на ім'я Ніката Моран, купила фрукти в магазині Lidl. Серед полуниці вона побачила дитинча стінного гекона. Фактично воно пережило подорож довжиною близько 4 800 кілометрів.