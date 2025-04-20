У горах заблукав 40-річний українець: його розшукують румунські рятувальники

Румунська гірська рятувальна служба SPJ Salvamont Maramureș 20 квітня розпочала пошукову операцію щодо громадянина України, який зник у гірському масиві Мармароси. Він зник вже кілька днів тому.

Інцидент стався на перевалі Піп Іван Мармароський із румунського боку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду", що посилається на заяву рятувальників.

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Що відомо про зникнення українця в Карпатах

40-річний українець вже декілька днів перебуває на перевалі Піп Іван Мармароський з боку Румунії.

Українець зателефонував за номером 112 з проханням про допомогу, стверджуючи, що не може орієнтуватися на місцевості, не має запасів їжі та води,

– кажуть рятувальники.

Чоловікові порадили залишитись на місці, після чого на пошуки вирушила перша група швидкого реагування SPJ Salvamont Maramures.

Нагадаємо, Іштван Цап з Ужгорода здійснив екстремальний похід у Карпати, пройшовши 60 кілометрів Чорногірським хребтом без намету та термоковдри. Він піднявся на Говерлу вночі в умовах сильного вітру та хуртовини.