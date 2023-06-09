У Києві та на Сході оголошено повітряну тривогу: загроза атаки "Шахедами"
9 червня 2023, 00:53Читать новость на русском
У ніч проти 9 червня в частині України оголосили повітряну тривогу. Повідомляють про запуск дронів-камікадзе типу "Шахед".
Тривогу оголосили спочатку у східних регіонах. Згодом вона поширилася й на інші області, зокрема – Київ, повідомляє 24 Канал.
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01:02 Тривога поширилася на Сумську область.00:57 Також відомо, що ворог 8 червня підняв борти стратегічної авіації Ту-95. Попередньо повідомляють про пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку.00:55 Моніторингові групи повідомляють про пуск дронів-камікадзе "Шахед".00:44 Тривога оголошена у Києві та області. Закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях. 00:24 "Почервоніла" Полтавська область. 00:09 Повітряну тривогу оголосили у Чернігівській області. 00:00 Загроза існує й для Харківської області. 23:55 Тривога поширилася на Дніпропетровську область. 23:34 В Україні втретє за вечір оголосили повітряну тривогу. "Почервоніли" Запорізька та Донецька області.