У Києві та на Сході оголошено повітряну тривогу: загроза атаки "Шахедами"

У ніч проти 9 червня в частині України оголосили повітряну тривогу. Повідомляють про запуск дронів-камікадзе типу "Шахед".

Тривогу оголосили спочатку у східних регіонах. Згодом вона поширилася й на інші області, зокрема – Київ, повідомляє 24 Канал.

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Тривога поширилася на Сумську область.Також відомо, що ворог 8 червня підняв борти стратегічної авіації Ту-95. Попередньо повідомляють про пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку.Моніторингові групи повідомляють про пуск дронів-камікадзе "Шахед".Тривога оголошена у Києві та області. Закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях."Почервоніла" Полтавська область.Повітряну тривогу оголосили у Чернігівській області.Загроза існує й для Харківської області.Тривога поширилася на Дніпропетровську область.В Україні втретє за вечір оголосили повітряну тривогу. "Почервоніли" Запорізька та Донецька області.