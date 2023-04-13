В Україні з нагоди затоплення "Москви" з'явиться нове свято: що відзначатимуть українці

В Україні відтепер щороку 13 квітня відзначатимуть нове свято, яке пов'язане із затопленням ракетного крейсеру "Москва". Саме рік тому, 13 квітня 2022 року, українські військові потопили флагман Чорноморського флоту Росії.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження щорічного Дня працівника оборонно-промислового комплексу України 13 квітня. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Сьогодні в нас визначний день, – Зеленський

"Те, що Україна вистояла, те, що Україна може боротися та звільняти свою землю, те, що Україна впевнена у своєму майбутньому, багато в чому базується на нашій упевненості в уміннях і талантах, розумі й стратегічному мисленні всіх, хто ефективно працює в українському оборонно-промисловому комплексі та здатний його розвивати", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що саме українська ракета "Нептун" відправила "Москву" на дно Чорного моря.

Сьогодні в нас визначний день. 13 квітня 2022 року українська ракета допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому "Нептуну" ворожий флагман відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям,

– додав президент.

Саме тому, як наголосив Зеленський, 13 квітня відсьогодні буде щороку відзначатися як професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України.

"Вітаю вас із професійним днем і дякую за те, що ваша робота додає усій Україні часу і можливостей, перемог і безпеки!", – резюмував глава держави.

Що відомо про удар по "Москві"