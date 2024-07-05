Зеленський казав про 14 неукомплектованих бригад: скільки техніки їм потрібно, – Defense Express

Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявляв, що наразі в Україні є 14 новостворених бригад, які недоукомплектовані необхідною зброєю. Причиною цього є несвоєчасне постачання озброєння західними партнерами.

Журналісти Defense Express підрахували, скільки танків, бойових машин піхоти, САУ та іншої техніки потрібно цим 14 бригадам, щоб їх можна було остаточно доукомплектувати.

До теми Зеленський розповів, що в Україні стоїть 14 неукомплектованих бригад

Скільки техніки потрібно 14 українським бригадам

Журналісти взяли кілька варіантів бригад, від яких вираховували умовну кількість техніки, яка їм необхідна. Перший варіант, це розгортання окремих механізованих бригад, кожна з яких складається з трьох батальйонів.

Згідно зі стандартними керівними принципами на 2021 рік, одній бригаді чисельністю приблизно 5 000 осіб необхідно:

109 БМП

31 танк

36 артилерійських систем

18 ЗРК ближньої дії (9 типу "Стріла-10" та 9 "Тунгусок")

Звісно, це ідеалізований штат і в ньому ще відображені ще 18 120-міліметрових мінометів, три десятки інженерних машин, санітарні, зв'язкові, штабні та інші машини, протитанкові засоби, дрони та величезна кількість додаткового транспорту – понад 960 автомобілів,

– зазначено у статті.

Проте журналісти підкреслили, що сучасні військові бригади суттєво відрізняються від традиційної трибатальйонної конфігурації, а їхня фактична штатна структура значно відрізняється від задокументованої.

Тому таким чином для 14 таких умовних механізованих бригад необхідно:

1 526 БМП

434 танки

504 артилерійські системи

252 ЗРК ближньої дії

Окрім механізованих бригад, також можна загадати й про мотопіхотні бригади. Ці підрозділи відрізняються тим, що мають значно меншу кількість транспортних засобів, що робить їх більш економічно вигідним варіантом порівняно з механізованими.

Одна така бригада на близько 5 400 осіб має лише:

44 БТР

35 МТЛБ

13 танків

36 артсистем

18 ЗРК ближньої дії

"Звісно там також йде велика кількість інших видів військової техніки, бо у складі бригади, окрім трьох батальйонів, як і у механізованій, є ще роти матеріального забезпечення, ремонтно-відновлювальна, розвідки, медична, групи зв'язку, інженерного забезпечення тощо", – зазначили автори.

І на 14 таких мотопіхотних бригад необхідно, лише основного озброєння:

616 БТРів

490 МТЛБ

182 танки

504 артилерійські системи

252 ЗРК ближньої дії

Журналісти також зазначили, що хоча БТР можна прирівняти до MRAP, а М113 ефективно доповнить БМП, ці теоретичні оцінки підкреслюють значну і далеко не максимальну потребу Збройних Сил України в озброєнні.