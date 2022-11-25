Помста за вбите немовля та посвідчення окупантів у священників УПЦ МП: хронологія 275 дня війни

Станом на 25 листопада триває 275 день повномасштабної російської агресії на території України. Українська енергосистема продовжує оговтуватися від масованих обстрілів.

Про основні події, які трапились на фронті та в тилу протягом 25 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.

​До речі Аварійні відключення світла в Україні, шалені втрати ворога: хронологія 274 дня війни

19:51 Російські видання зазначають, посилаючись на ФСБ та представника Генштабу, що втрати у путінській армії до початку весни можуть становити понад 100 тисяч осіб.

19:35 Глава держави провів перемовини із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Подякував за масштабну фінансову допомогу від ЄС і за розпочату роботу над дев'ятим санкційним пакетом. Наголосив, що прайс-кеп (максимальна ціна – 24 канал) на російську нафту має бути дієвим. Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України,

– прокоментував президент.

19:20 Президент завітав у пошкоджений чотириповерховий житловий будинок у Вишгороді. Декілька днів тому в нього влучила російська ракета. Також Зеленський побував у Пунктах Незламності, які вже запрацювали у місті.

19:13 За допомогою "народного супутника" ICEYE вдається визначити розміщення окупантів навіть у лісах. Зазначмо, що гроші на нього збирали самі українці.

19:06 Генеральний штаб Збройни Сил розповів про ситуацію на фронті станом на вечір 25 листопада:

окупанти обстрілюють населені пункти на Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках;

на півночі – без змін, повторного наступу поки не планується з Білорусі;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворожі війська намагаються наступати;

авіація атакаувала райони зосередедження особового складу росіян аж 9 разів;

на території Білорсі під час навчань загинув окупант;

загарбники продовжуюють тиск на працівників ЗАЕС.

18:53 Служба безпеки затримала колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ за роботу на ворога. Спецслужби повідомляють, що чоловік збирав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України.

18:30 Прага вкотре продомонструвала свою солідарнівсть з українцями та відмовилася від урочистої церемонії запалення новорічної ялинки. Чиновники держави пояснили це тим, що не хочуть проводити урочисте запалення вогнів на фоні ситуації, що відбувається в Україні.

18:24 У МАГАТЕ повідомили, що всі чотири українські атомні електростанції уже підключені до енергосистеми та забезпечують оселі українців світлом та теплом. Мовиться про такі АЕС:

Запорізьку АЕС в Енергодарі;

Південноукраїнську АЕС в Южноукраїнську;

Рівненську АЕС у Вараші;

Хмельницьку АЕС у Нетішині.

17:50 Командування ЗСУ терміново звернулося до російських військових. Окупантам запропонували прийняти розумне рішення – здатися в полон. Для цього навіть зняли відеоінструкцію.

17:40 Олена Зеленська сказала, що українці готові терпіти певні труднощі заради спільної перемоги над ворогом. Перша леді України підкріпила свої слова соціальним дослідженням, яке показує, що понад 90% українців готові жити із відключеннями світла 2-3 роки задля перспективи членства в ЄС.

16:59 У ГУР оприлюднили список іноземних компаній, які допомагають росіянам атакувати Україну. Українська розвідка наголосила, що відповідні підприємства мають:

усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії,

припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС,

забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв.

16:05 Соціологи провели опитування українців з усіх областей напередодні Дня Пам'яті Жертв Голодомору. Результати опитування показали:

93% респондентів зазначили, що погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932 – 1933 років був геноцидом;

3% заперечили це;

4% вагалися з відповіддю.

14:54 СБУ продовжує перевіряти УПЦ МП в Україні. На території Чернівецько-Буковинської єпархії правоохоронці знайшли методички з Москви, російське громадянство та навіть посвідчення окупантів.

14:30 Президент України на міжнародному симпозіумі "Європейська ідея" заявив, що лінія фронту в Україні – це лінія боротьби Європи за себе. Він підкреслив, що на східному фланзі Європи мільйони європейців залишилися без світла й тепла через російський терор і з цим треба щось робити.

13:53 Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що переконуватиме союзників збільшити підтримку України. Також він наголосив, що рішення про передачу системи ППО Patriot Україні має приймати лише Німеччина.

13:50 Резніков зустрівся з виконувачем обов'язки міністра оборони Чорногорії Філіпом Аджичом. Урядовець запевнив, що Чорногорія завжди буде поруч з Україною. Крім того, держава підтримує прагнення Києва стати членом НАТО.

13:27 Зеленський заявив, що ця зима – виклик для всієї Європи. Подолати його ми можемо тільки спільно.

Маємо подолати ключовий виклик, який є зараз – подолати цю зиму. Зиму, яку усі будуть згадувати, ми маємо зробити усе, щоб згадували її не тим, що вона усім нам загрожувала, а тим, що ми зробили, щоб захиститись від цієї загрози,

– сказав президент.

13:07 Вінницька облрада заборонила функціонування московського патріархату в області. Напередодні у парламент внесли законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні.

12:56 У Кремлі різко відреагували на заяву Зеленського про повернення Криму. Окупанти нахабно вважають це "обговоренням відчуження російської території". То ж у Москві збереться термінове засідання Ради безпеки.

12:40 У НАТО заявили, що через ракетні обстріли зима в Україні починається "страхітливо". Отож Альянс допоможе українцям пережити холодний період. Зокрема, генсек Єнс Столтенберг проситиме союзників збільшити нелетальну допомогу для України.

12:04 Володимир Зеленський заінтригував українців новинами з фронту. Він зазначив, що зараз наше військо готується до просування на деяких напрямках.

12:00 За даними наших джерел у спецслужбах, 19 листопада біля Білогорівки зеки Євгенія Пригожина вбили щонайменше 15 мобілізованих. Причиною було те, що новобранці відмовлялися йти в бій першими. Отож вагнерівці накачали "мобіків" наркотиками й показово вбили.

11:43 Після тривалих дискусій у суспільстві мер Києва Віталій Кличко заявив, що ялинка у столиці таки буде. Однак вона буде "не найвища та найгарніша, а символічна". Встановлять її за гроші українського бізнесу.

11:37 Хорватія вирішила тренувати наших військових, щоб вони були ще ефективніші у протистоянні ворогу. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

11:13 Військовий експерт Роман Світан розповів, що на деяких ділянках фронту росіяни вже застосовували хімічну зброю. Вони можуть використовувати її ще активніше, коли зазнають повного краху на полі бою.

10:43 Українська енергосистема вже пройшла найскладніший етап після ракетної атаки 23 листопада. Світло подали в усі області, однак наразі діють аварійні відключення. Замінити їх на планові зможуть через 1 – 2 дні, коли АЕС вийдуть на нормальну планову потужність.

10:31 Розвідка Великої Британії заявила, що непідготовлені російські "мобіки" масово гинуть під Бахмутом. Невдовзі у Росії можуть трапитися протести рідних, які обурені тим, в яких умовах перебувають їхні мобілізовані чоловіки чи сини.

10:27 В ОК "Південь" заявили, що росіяни вже усвідомлюють провал своєї "спецоперації" на Півдні України. Ворогу доведеться повністю покинути Херсонську область, адже артилерія ЗСУ вже сягає важливих цілей росіян.

10:00 Українські військові за минулу добу ліквідували 430 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни загинули вже 86 150 загарбників.

09:57 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай натякнув, що на напрямку Сватове – Кремінна у ЗСУ можуть бути успіхи. Він інтригуючи заявив, що "треба помовчати".

09:35 До Києва прибув новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Дипломат анонсував новий пакет допомоги для нашої держави вартістю 3,6 мільйона доларів. Гроші скерують на автомобілі швидкої допомоги, реконструкцію шкіл та допомогу для жертв сексуального насильства.

Міністр зустрівся з президентом Зеленським. Лідер нашої держави подякував Великій Британії за підтримку.

09:26 У ДТЕК назвали наступні цілі ворога під час ракетних атак. Зокрема, росіяни спробують знищити ті об'єкти енергетики, які не вдалося зруйнувати минулого разу.

09:19 У Миколаєві поступово починають відновлювати водопостачання після того, як на початку місяця трапилася аварія. Наразі на заповнення системи потрібен час.

08:55 За час повномасштабної війни в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч людей. Процес розслідування цих справ триватиме роками навіть після закінчення війни.

08:37 Військовий експерт Олег Жданов заявив, що на початку грудня ЗСУ слід готуватися до великої оборонної операції на Донецькому напрямку. Все тому, що росіяни накопичують сили та готуються до масштабного наступу.

08:21 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що вночі росіяни обстріляли портову акваторію та населений пункт в Очаківській громаді. Тому одна людина отримала контузію. Також відомо про пошкодження житлових будинків.

08:17 Армянськ, що на півночі окупованого Криму, відвідала "бавовна". Водночас росіяни заявили, що це "працює ППО".

08:15 Росіяни завдали ракетного удару по передмісті Запоріжжя. Смертоносні снаряди влучили поряд із лікарнею. Попередньо постраждалих серед населення немає.

08:05 Актуальне зведення Генштабу про ситуацію на фронті:

ЗСУ відбили ворожі атаки біля Стельмахівки і Діброви Луганської області, а також біля Білогорівки, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Первомайського, Красногорівки, Мар'їнки і Новомихайлівки на Донеччині;

наші військові уразили скупчення ворога у Зеленому Яру на Запоріжжі. Росіяни втратили 20 бійців та 2 вантажних автомобілі. Ще 15 окупантів зазнали поранень;

у Мостовому на Запоріжжі росіяни змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до російського законодавства. В іншому разі людям погрожують "націоналізацією".

07:57 Уночі росіяни обстріляли Нікопольський район. Голова РВА Євген Євтушенко повідомив, що ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії та РСЗВ. Внаслідок атаки є руйнування.

07:42 Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче залишити українців не лише без світла й тепла, а й без зв'язку. Саме тому влада вже готує рішення, аби уникнути ізоляції населення.

06:52 Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що повномасштабна війна в Україні не стала для неї сюрпризом. Мовляв, вона хотіла створити незалежний європейський формат обговорень з Владіміром Путіним, але цього так і не сталося.

06:00 Наші військові помстилися росіянам за вбивство немовляти на Запоріжжі. Зокрема, ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого окупанти обстріляли пологовий будинок.

02:21 Володимир Зеленський відреагував на побоювання Заходу про те, що звільнення Криму може призвести до ядерної війни. Він зазначив, що, якщо якісь держави знають, як повернути півострів дипломатичним шляхом, то повинні поділитися з ним цією ідеєю.

02:05 Британські ЗМІ заявили, що угода про надання Україні винищувачів МіГ-29 від Польщі зірвалася через тиск Китаю на США. Мовляв, Пекін пообіцяв Вашингтону, що у відповідь на ненадання винищувачів знешкодить ядерний шантаж Кремля.

01:41 Хмельницька область оговтується від ракетного удару росіян, який трапився 23 листопада. Без світла залишаються 437 тисяч споживачів у 1 060 населених пунктах регіону. Хмельницька АЕС наразі працює на мінімальній потужності. Перший блок станції під'єднали до єдиної мережі.