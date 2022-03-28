В Україні 28 березня гуманітарних коридорів не буде через можливі провокації ворога

У понеділок, 28 березня, не працюватиме жоден гуманітарний коридор. Все через те, що російські окупанти можуть влаштувати провокації.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За її словами, українська розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів.

Тому з міркувань безпеки громадян сьогодні (28 березня – 24 канал) гуманітарні коридори не відкриваємо,

– наголосила міністерка.

Зауважимо, що 28 березня мали б запрацювати 7 гуманітарних коридорів з Донеччини, Сумщини та Запоріжжя. Однак вже зранку окупанти почали блокувати евакуаційні автобуси на в'їзді до Бердянська. Транспорт стоїть на бердянському кільці, а люди йдуть до нього пішки.

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