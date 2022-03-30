В Україні 30 березня погоджено 3 гуманітарні коридори, – Верещук

З українських міст відбудеться евакуація трьома гумантарними коридорами. Зокрема, вивозити будуть маріупольців.

Гуманітарну допомогу також будуть доставляти до Бердянська. Про це заявила Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

Цікаво Графік евакуаційних рейсів Укрзалізниці на 30 березня

Гуманітарні коридори 30 березня

евакуація маріупольців і доставка гуманітарної допомоги до Бердянська;

доставка гуманітарної допомоги і евакуація людей з Мелітополя,

проїзд колони людей на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя

Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітраною допомогою вже вирушили із Запоріжжя.

На зворотньому шляху до Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

Звернення Ірини Верещук: дивіться відео