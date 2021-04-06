Потужний вітер і лавини у Карпатах: в Україні оголосили штормове попередження

В Україні у вівторок, 6 квітня, прогнозують суттєве погіршення погодних умов. У більшості регіонів очікують штормовий вітер, а у Карпатах існує ризик сходження лавин.
Джерело:ДСНС
Потужні вітри в Україні
Вдень у центральних, східних і південних областях попереджають про пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).
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Ризик лавин у Карпатах
На високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей утримується значна загроза сходження лавин.
Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки. Така ситуація стала наслідком сильних снігопадів.Зверніть увагу! Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.