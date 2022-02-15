В Україні анонсували загальнонаціональний телемарафон до Дня Єдності
Джерело:Міністерство культури
Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єдності. Своєю чергою у Мінкульті до цієї дати анонсували проведення загальнонаціонального телемарафону.
Про це повідомив заступник глави Міністерства культури та інформаційної політики Тарас Шевченко. Транслюватиме телемарафон і 24 канал.
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Просимо розглянути можливість проведення загальнонаціонального телемарафону "UAразом" 16 лютого 2022 року з 08:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00. Пропонуємо розпочати зазначений марафон з виконання Державного Гімну України,
– зазначив посадовець.
Тарас Шевченко заздалегідь подякував за співпрацю задля консолідації українського суспільства.
В Україні анонсували загальнонаціональний телемарафон до Дня Єдності / Скриншот
План заходів до Дня єдності
Денис Шмигаль наголосив, що День єдності повинен консолідувати наше суспільство. За його словами, уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, у якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців
Ми очікуємо такої ж консолідації від органів місцевого самоврядування та всього суспільства, адже саме єднання – незламна сила України,
– сказав прем'єр-міністр.
Також 16 лютого планується запуск платформи стратегічної комунікації "UAразом". З її допомогою:
- влада щодня інформуватиме населення про безпекову ситуацію поблизу кордонів;
- планують прискорити процес формування батальйонів територіальної оборони.
Ба більше, новий канал стратегічної комунікації використовуватимуть для проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників та українських громад.