В Україні більше немає "злодіїв у законі", – Данілов

Олексій Данілов заявив, що в Україні більше немає "злодіїв у законі". За його словами, з початку 2021 року було 34 людини з таким "статусом", а тепер – нуль.

Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони 4 червня.

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Ми від нашої поліції отримали такий звіт: станом на сьогодні (4 червня 2021 року – 24 канал) з початку року на території України перебували 34 людини, які мали статус "злодій у законі", сьогодні таких людей – нуль,

– сказав секретар РНБО.

Олексій Данілов зазначив: "Після рішення Ради нацбезпеки (від 14 травня 2021 року – 24 канал) їх було 17, а сьогодні жодного злочинця(зі статусом "злодій у законі") у нашій країні немає".

Залишилося 42 "кримінальних авторитети"

Він також продемонстрував звіт, в якому йдеться про те, що зі 111 "кримінальних авторитетів", проти яких РНБО запровадила санкції 14 травня, залишилися 42.

Щодо цих людей нині триває процедура видворення з нашої країни. 36 вже відправились за місцем свого бажання (ймовірно, виїхали з країни) і 33 перебувають під слідством, вони знаходяться у засобах наших відповідних інституцій (ймовірно, під вартою – 24 канал),

– пояснив Олексій Данілов.

Секретар РНБО додав, що глава МВС Арсен Аваков вважає, що невдовзі кількість цих 42 осіб перетвориться в 0.

У травні РНБО застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". Такі ж обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів".

Брифінг Данілова за підсумками Ради нацбезпеки: дивіться відео