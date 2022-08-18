В України буде новий корвет: Зеленський вже дав йому ім'я
18 серпня 2022 , 19:12Читать новость на русском
Джерело:сайт Президента України
В Україні на озброєнні з'явиться власний бойовий корвет. Йому присвоїли ім'я "Гетьман Іван Мазепа".
Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Корвет буде класу "Ada" і будується для ВМС ЗС України.
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В Україні з'явиться власний військовий корвет
З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи Зеленський постановив:
Присвоїти корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім'я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет – корвет "Гетьман Іван Мазепа"
– сказано у документі.
Що відомо про корвети
- Клас багатоцільових військових кораблів ближньої морської зони, призначених для дозорної і конвойної служби, протичовнової і протиповітряної оборони військово-морських баз і пунктів базування.
- У корвета легкі фрегати. Він один з найчисельніших класів сучасних бойових кораблів.
- На сьогодні корвети – багатоцільові кораблі, основні бойові одиниці прибережної зони, які переважно діють в смузі панування в повітрі своєї авіації.
- Основне їхнє призначення – протичовнова оборона корабельних з'єднань і конвоїв, а також військово-морських баз, портів тощо.
Які корвети є у ВМС ЗСУ
- У ВМС України як корвети класифікуються малі протичовнові і ракетні кораблі радянських проєктів 1124 і 1241.
- У 2000-х роках Миколаївським КБ "Дослідно-проєктний центр суднобудування" розроблений сучасний перспективний багатоцільовий бойовий корабель – корвет проєкту 58250.
- Будівництво головного корабля розпочалося у травні 2010 року ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод".
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