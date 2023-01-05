У більшості регіонів – значне похолодання: прогноз погоди в Україні на 6 січня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 6 січня, в Україні погода буде холодною та з великою кількість опадів. Синоптики попереджають про мокрий сніг та дощ.
Також в окремих регіонах буде ожеледиця на дорогах, тож водіям слід бути вкрай обережними.
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Прогноз від Укргідрометцентру
У більшості західних областей очікують помірні опади. Температура повітря складатиме 0...-2 градуси. Вітер північно-західний та північний, 7 – 12 метрів на секунду. На Сході буде значно тепліше – +4...+6 градусів. Однак опади там такоє будуть.
На Півночі на дорогах подекуди ожеледиця. Навіть вдень стовпчики термометра покажуть холодні -5...-3 градуси. Хмарно, але сухо буде лише на Чернігівщині. В інших північних регіонів – сніг та дощ. На Півдні, вже традиційно, буде значно тепліше – +5...+7 градусів. Однак там можливий невеликий дощ з переходом в мокрий сніг.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ вранці зміниться снігом, який падатиме до середини дня. Повітря прогріється лише до 0...-2 градусів.
Погода в містах України
Київ – 0...-2
Ужгород – +5...+7
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – 0...-2
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – 0...-2
Рівне – 0...-2
Житомир – 0...-2
Вінниця – +2...+4
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +5...+7
Чернігів – -5...-3
Суми – -5...-3
Полтава – +2...+4
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +5...+7
Харків – +2...+4