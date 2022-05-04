В Україні буде сонячно, лише один регіон опиниться у полоні негоди: прогноз погоди на 5 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 5 травня, буде сонячною та ясною. Жодних опадів у більшості регіонах нашої країни не прогнозують.
Найтепліше буде на Півдні Україні та в Ужгороді. Стовпчики термометрів там покажуть до +19 градусів.
Важливо В американському Канзасі вирував торнадо: є жертви і руйнування
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами синоптикині Наталки Діденко, 5 травня у більшості областей пануватиме суха сонячна погода.
Проте невеликий дощ можливий у:
- Приазов'ї,
- Криму,
- Карпатах.
Температура повітря найближчої ночі очікується низькою: +1...+6 градусів, на Півдні та Сході України +4...+9 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+16 градусів, у західних областях та в південній частині буде тепліше – +15...+19 градусів.
У Києві опадів не передбачається, сухо та сонячно. Вночі очікується +3...+5 градусів, на околицях можливі заморозки, а вдень – +13...+14 градусів.Цікаво! За прогнозом синоптикині, Найближчі результативніші дощі очікуються в Україні 8 – 9 травня.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході України очікується суха та тепла погода. Дощі нарешті відступлять. Температура повітря складатиме +14...+16 градусів. Подібна ситуація і у східних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть аналогічні +14...+16 градусів.
На Півночі буде дещо прохолодніше – +13...+15 градусів. Однак дощів не прогнозують. Погода буде сонячною та сухою. Найтеплішу погоду синоптики прогнозують на Півдні – +17 градусів. І лише у Криму можливі дощі з грозами.
Вранці у Києві розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Повітря прогріється до +13...+15 градусів.
Погода у містах України
Ужгород – +17...+19
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +14...+16
Рівне – +13...+15
Житомир – +13...+15
Вінниця – +13...+15
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +13...+15
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +14...+16
Харків – +13...+15
Київ – +13...+15
Прогноз погоди на 5 травня / Дані Укргідрометцентру