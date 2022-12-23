На Святвечір буде тепло, однак місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на 24 грудня

Погода в Україні у суботу, 24 грудня, буде доволі теплою, однак місцями прогнозують дощі. На всій території України стовпчики термометрів покажуть температуру вище нуля.

Найтепліше, вже традиційно, буде на Півдні. У тимчасово окупованому Криму повітря прогріється аж до +11 градусів.

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У більшості областей на Заході весь день буде хмарним. Від самого ранку падатиме дрібний дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря складатиме +4...+6 градусів. На Сході буде трохи прохолодніше – +2...+4 градуси. Водночас зранку до самого вечора небо у більшості областей буде вкрите хмарами.

Весь день у північних регіонах буде хмарним. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градуси. На Півдні також буде хмарно, але опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +6...+8 градусів.

Весь день у Києві буде хмарним. Увечері падатиме дрібний дощ, стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градуси.

Погода в містах України на 24 грудня

Ужгород – +3...+5

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +3...+5

Київ – +2...+4



Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / Фото Укргідрометцентру