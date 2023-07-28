Негода наробила біди в Україні: понад 400 населених пунктів без світла
Джерело:Укренерго
Протягом 27 – 28 липня в Україні вирувала негода, через яку в деяких регіонах є проблеми зі світлом. Знеструмлення зачепили відразу 10 областей.
Через негоду є відключення споживачів 420 населених пунктів у 10 областях України. Зокрема, шквальний вітер у деяких областях обвалив дерева та пошкодив лінії електропередач.
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Без світла понад 140 тисяч абонентів
Через негоду відключались споживачі у таких областях:
- Вінницькій,
- Дніпропетровській,
- Кіровоградській,
- Запорізькій,
- Київській,
- Одеській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Чернігівській,
- Харківській.
В окремих районах ще триває відновлення.
Найбільше від негоди постраждала Дніпропетровська область
У Міненерго уточнили, що станом на ранок залишалося без світла понад 140 тисяч абонентів. Більшість із них – на Дніпропетровщині, де знеструмлені 165 населених пунктів, без світла – понад 66 тисяч споживачів.
Через негоду на одній з гідроелектростанцій відключалась лінія електропередачі, через що навантаження на станцію знизилося з 210 МВт до 0.
Через короткий проміжок часу навантаження було відновлено. Також через грозу вимикалася лінія оператора системи передачі електроенергії Укренерго 330 кВ у Сумській області.
Серйозні пошкодження у Дергачах
Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що у зв'язку зі стихією, яка пройшлася по Харківській області минулої ночі, міські лінії електропередачі зазнали суттєвих пошкоджень.
Станом на ранок 28 липня у Дергачах частково відсутнє світло. Енергетикам поки що важко визначити точні терміни повного відновлення електромереж.
Однак профільні служби докладають усіх зусиль з ліквідації наслідків стихії.