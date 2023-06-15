Резніков анонсував гарні новини щодо F-16, а низка країн пообіцяли надати додаткові системи ППО

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг та міністр оборони України Олексій Резніков виступили зі спільною заявою після засідання Контактної групи. Підтримка західних партнерів для України буде продовжуватися.

Далі українська делегація візьме участь у засідання Комісія Україна – НАТО. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу із Брюсселя.

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За словами Столтенберга, підтримка, яку надають держави-члени Альянсу допомагає Україні щодня змінювати ситуацію на полі бою.

На сьогоднішньому засіданні Групи з питань оборони України, а також пізніше сьогодні на засіданні Комісії Україна – НАТО, члени Альянсу висловлять рішучість у підтримці України,

– сказав генсек.

Крім того, очільник Альянсу заявив, що на порядку денному буде і підготовка до саміту у Вільнюсі. Держави-члени запевнять, що будуть з Україною стільки, скільки потрібно.

Резніков анонсував гарні новини щодо F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сьогодні Київ отримав зобов'язання від партнерів, що скоро розпочнеться підготовка українських пілотів. Крім того, союзники допоможуть створити коаліції винищувачів.

Ми почали з F16 з Нідерландами й Данією як лідерами та іншими країнами, які приєдналися. А також ми почули гарні новини від наших Шведських партнерів, що ми матимемо можливість тестувати, випробовувати можливості,

– сказав Резніков, запевнивши, що зрештою Україна матиме коаліцію винищувачів та залишиться східним щитом НАТО.

4 країни виступили зі спільною заявою

Міністерства оборони США, Данії, Нідерландів та Великої Британії 15 червня виступили зі спільною заявою та оголосили про співпрацю. Вони заявили, що працюють над тим, аби поставити Україні високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони, задовольняючи її найнагальніші потреби ППО.

В рамках цієї ініціативи в Україну доставлять сотні зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дальності та пов'язаних з ними систем, необхідних для захисту критичної національної інфраструктури України та подальшого успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Постачання обладнання вже почалося і має завершитися протягом декількох тижнів.

Канада теж надає пакет на 500 мільйонів, в ньому снаряди для ППО

Цього ж дня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що Канада зобов'язалася скерувати ще 500 мільйонів доларів для підтримки України.

Зокрема країна надасть нам 200 критично важливих ракет для систем ППО.