В Україні ДБР затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень

В Україні викрили злочинців, які привласнювали кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних Сил. Їх вже затримали.

Одна з фірм постачала яйця за завищеними цінами для Міноборони. Нагадаємо, що раніше журналісти порівняли ціни, за якими продукти закупляє міністерство, з цінами у столичних супермаркетах.

До теми Це інформаційна атака під штучним приводом, – Резніков про скандал у Міноборони

Затримання підприємців, які продавали яйця по 17 гривень

Як стало відомо, у документи вносили неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Згодом неіснуючі продукти "списували" – начебто їх спожили солдати.

Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко,

– зазначили у ДБР.

Як стало відомо, до злочинної групи з 5 осіб входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також слідчі затримали військовослужбовця, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів.

Сума встановлених збитків державі становить 4,6 мільйона гривень. "Зекономлені" кошти злочинці ділили між собою. Під час обшуків знайдено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої та понад 1 мільйон гривень готівкою.

Що загрожує злочинцям

ЗМІ показали копію угоди, укладеної Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень. Журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів "Сільпо": ціни виявилися завищеними у 2 – 3 рази.

Наразі затриманим готуються повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

ДБР затримало злочинців / Фото Державне бюро розслідувань

Топчиновника Міноборони викрили на розтраті понад 100 мільйонів

В Україні викрили ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів. Ймовірно, мовиться про Богдана Хмельницького.

Як виявилось, топчиновник закупив для ЗСУ майже 3 тисячі бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Однак вони виявились неякісними.

Тепер чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.