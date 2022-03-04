В Україні діє 8 російських армій, а всю "велику Росію" зараз захищає лише 2, – Арестович
Джерело:Телеканал "Київ"
За словами позаштатного радника голови ОП Олексія Арестовича, на засіданні Ради федерації можуть обговорювати мобілізацію. Адже на території України вже діє 8 російських армій, коли всю Росію лишилось захищати 2.
Про це Арестович повідомив в інтерв'ю. На думку позаштатного радника голови ОП, можлива мобілізація остаточно поховає Росію.
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В Україні діє одразу 8 армій, – Арестович
Арестович наголосив, що у росіян – проблеми з технікою. Адже на територію України вводять танки у далеко не найкращому стані. Бо найкращу танкову армію Росії розбили під Сумами.
Я поясню дещо. Тут (в Україні – 24 канал) діє одразу 8 російських армій, як оперативних з'єднань. Це ті, які створила Росія за цей час. А всю "страшну велику Росію" захищають лише 2 армії,
– додав Арестович.
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