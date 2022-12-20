Ситуація залишається складною: майже у половині областей України аварійно відключають світло
Джерело:Денис Шмигаль
Станом на 20 грудня майже в половині областей України введено аварійні відключення світла. Все через суттєві пошкодження електромережі після атак Росії.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів. Він повідомив, що станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій
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Ситуація зі світлом залишається складною
За його словами, через суттєві пошкодження в мережі електропередач зберігається значний дефіцит електроенергії.
Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною,
– повідомив Шмигаль.
Крім того, Шмигаль заявив, що росіяни робитимуть все, аби залишити українців без світла перед новорічними святами.
В Укренерго пояснили ситуацію в енергосистемі
- Росія 16 грудня вдев'яте масовано атакувала Україну, а також у ніч проти 19 грудня вдарила по Києву та області. Саме в Київській області наразі чи не найскладніша ситуація з електроенергією.
- Без світла наразі 80% регіону. Якщо говорити про ситуацію в області, то найскладніша вона у Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах.
- Через масштабність пошкоджень у Києві та області немає жодної можливості забезпечити почергове подавання світла.
- Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що наразі найбільша проблема української енергосистеми – це відсутність генерації. Це пов'язано з тим, що багато терміналів і гідроелектростанцій було пошкоджено або зруйновано.
- Очікується, що 20 грудня вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.