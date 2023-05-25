Центр готовності цивільних від фонду Притули: які курси можна пройти та як записатися

В Україні діють спеціальні Центри готовності цивільних. Там можна пройти курси з тактичної медицини, навчитися керувати коптером та дізнатися, як вберегтися під час обстрілів. Загалом курс охоплює 30 різноманітних тем.

Про це 24 Каналу розповів координатор проєкту Центрів готовності цивільних Фонду Притули Олексій Сердюков. Він пояснив кому саме будуть цікаві подібні курси та як на них записатися.

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Дві професії

Повномасштабна війна дала зрозуміти, що зараз надважливо мати дві професії: одну – цивільну, а іншу – військову. Населення має бути готовим до викликів. Саме тому були створені такі центри підготовки, пояснив Сердюков. Вони почали свою роботу у червні минулого року і 18 тисяч людей у 16 регіонах вже встигли пройти навчання.

"Є декілька цілей: підготовка до мобілізації, готовність у будь-який момент зреагувати на виклики, завдяки внутрішнім порівнянням зрозуміти, що найбільше подобається: керувати коптером чи бути медиком. Далі людина вже профільно може розвивати свої навички", – пояснив він.

Олексій Сердюков про Центри готовності цивільних: дивитись відео

Курси не є послідовними, можна записуватися на ті, що більше подобаються: підготовку у стрілецькій справі, тактичну медицину, керування коптером, розвідку через відкриті джерела. Загалом є біля 30 тем. Вартість програми відсутня, єдина умова – благодійний внесок у фонд Сергія Притули, який може бути будь-яким.

Ми пояснюємо слухачам, що це не курси повної підготовки. Ми не вчимо робити розвідку коптером, а розповідаємо як він працює і таким чином стимулюємо у людей інтерес до навчання, даємо точки дотику до певних тем, аби людина мала можливість навчатися і розвиватися,

– пояснив Сердюков.

90% інструкторів – люди з бойовим досвідом, які мають певний рівень кваліфікації. Організатори також залучають й працівників поліції. Всю необхідну інформацію можна знайти на сторінках у Фейсбуці, вказавши назву міста.

Центр готовності цивільних: основне