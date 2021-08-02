В Україні до Дня прапора зведуть монумент-флагшток з 25 крилами – 24 областями та Кримом: фото

В Україні до Дня державного прапора зведуть монумент-флагшток, який матиме навколо себе 25 крил. Вони символізуватимуть 24 області та Крим.

Стоятиме конструкція у географічному центрі нашої країни – селі Мар'янівка Черкаської області. Про це 2 серпня повідомила режисерка Катя Царик на презентації заходів до Дня Незалежності.

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Прапор – символ державності

Прапор – це символ нашої державності, символ нашої єдності. Єдність – це те, що повинно залишатися в кожному серці кожного українця. Всередині України чи в усьому світі ми повинні об'єднатися навколо символу української державності,

– сказала вона.

За її словами, спеціальний монумент-флагшток матиме навколо себе 25 крил – 24 області та Крим.

Там відбудеться урочисте підняття прапору за участю президента України.



В Україні до Дня прапора зведуть монумент-флагшток з 25 крилами / Скриншот

Святкування Дня Незалежності

План заходів святкування Дня Незалежності оприлюднили 8 червня. Пройде урочистий концентр і парад військ.

На Хрещатику буде проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.

Цікаво, що у рамках святкування вперше за 311 років до України зі Швеції привезуть Конституцію Пилипа Орлика.

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