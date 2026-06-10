Ну а військовослужбовці все ще лишаються з тими ж цифрами, як і на почату повномасштабної війни. Стабільність! Про це пише Ігор Луценко.

Читайте також Ми знайшли вирішення проблеми з браком людей на фронті, і це не мобілізація

Більшість – не хоче ні воювати, ні годувати армію

20 130 гривень – базове, непорушне число уже п'ятий рік. Найстабільніший, мабуть, фінансовий показник серед доходів.

З початку великої війни, з кінця лютого 2022 року по травень 2026-го (останні дані), ріст цін склав понад 65%.

Середня зарплата у нас зараз 30 515 гривень. Це офіційні помісячні дані Держкомстату. А середня зарплата чоловіків в Україні (у армії більшість становлять чоловіки) – 33 798 гривень.

Тобто середній військовослужбовець, котрий загалом не визначає місце своєї служби, а відтак і доходи, найчастіше отримує в півтора раза менше середньостатистичного цивільного українця. Який, до речі, належить сам собі, має 2 вихідних на тиждень, живе де захоче і не зобов'язаний ризикувати здоров'ям за наказом.

Щомісяця, з кожним відсотком інфляції, сума реального грошового забезпечення військових падає. Щороку при ухваленні держбюджету більшість у Верховній Раді, проєктувальники параметрів бюджету у Мінфіні та усі інші причетні, з підписантом усіх законів включно – ігнорують біднішання оборонців країни.

Чим далі, тим менше країна хоче годувати свою армію. Бо знає – а куди вони дінуться?

У мене є знайомий екіпаж, який збив понад 25 "Шахедів" за кілька місяців. Думаєте, хтось виплатив їм премії? думаєте, більшу частину часу вони отримують не 22 тисячі на місяць, а більше?

У мене є знайомий пілот перехоплювачів, який має кілька десятків збиттів. Він ледве зводить кінці з кінцями, носить одяг з дірками.

Іншому, теж з численними успішними ураженнями, я віддавав свій сухпай, щоб він міг зекономити на їжі.

Минулого року я писав про знайомого офіцера, який жив у машині в Житомирі, щоб економити на житлі. (Дякую всім, хто тоді запропонував допомогу!). Ситуація у забезпеченні з того часу стала лише гіршою.

Це свинство.

Це єдиний порив свинства, в якому злилися влада і маси пересічних громадян.

Два мільйони ухилянтів не хочуть прийти на заміну менш ніж мільйону тих, хто уже в армії, створивши можливість служити по черзі кілька років. А декілька сотень людей у владі досі не знайшли джерел для індексації грошового забезпечення бійців Сил оборони.

Більшість – не хоче ні воювати, ні годувати армію. Гроші є, люди є – просто немає бажання.

Причина одна – тому що знають, що армія не прийде і не візьме їх за горло.