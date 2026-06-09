У нас досі немає жодної укомплектованої бригади. Бригади, які перебувають в складі 3 армійського корпусу, є найбільш укомплектованими в усій армії, але навіть вони не досягли показника 100% комплектації особовим складом. Про це Максим Жорін розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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Як НРК дозволяють зменшити кількість бійців на передовій

У нас є шляхи подолання проблеми з нестачею людей. Полягають вони не лише у збільшенні мобілізації. Наприклад, ми це питання розв'язуємо через технологічність наших підрозділів – завдяки наземним роботизованим комплексам.

Від командира корпусу Андрія Білецького у нас зараз є завдання до осені зменшити кількість особового складу на передньому краї на 30% завдяки НРК. З огляду на теперішні результати, ми розуміємо, що зможемо це зробити.

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У майбутньому ця цифра збільшуватиметься. Ми хотіли б зменшити кількість особового складу на передовій взагалі на 50%. Тобто це означає, що нам потрібно буде не лише менше мобілізувати людей, а й менше людей ризикуватимуть своїм життям.

Ми зберігаємо набагато більше людей, замінюючи їх сучасними роботизованими комплексами. Це і НРК, і дрони, які можуть виконувати завдання. Сьогодні вони вже виконують бойові інженерні та логістичні завдання. Є цілий список завдань, які раніше виконували люди, а зараз виконують НРК.

Надалі ми хочемо, щоб і певні завдання піхотинця на передньому краї теж на себе змогли забрати НРК, адже саме ці люди виконують найнебезпечніші завдання.

Особовий склад, який раніше займався логістикою і теж багато в чому зазнавав втрат, ми вже замінили. Нині логістика майже повністю "лежить" на дронах. Це тисячі тонн вантажів, які перевозять на передній край, не використовуючи взагалі людей. Все роблять роботи, знижуючи втрати в підрозділі.

Проблема є, але вона має шляхи вирішення. І це не лише про те, щоб набирати більше людей до війська. Я впевнений, що при масштабуванні досвіду успішних підрозділів це питання не буде для нас критичним.

Як малі бойові групи просуваються на фронті

Нині є низка підрозділів, які на тактичному рівні просуваються вперед, потроху звільняючи території. Однак це не великі контрнаступальні дії з залученням великої кількості техніки, а здебільшого робота комплексу малих бойових груп разом з дронами та НРК.

Тобто зараз це комплексна мініоперація, в якій бере участь маленька бойова група піхотинців-штурмовиків. Їх підсилюють, підкріплюють, захищають дрони з неба, дрони на землі, дрони-інженери, мінери, дрони з модулями, які також йдуть поруч з ними, дрони, які допомагають їм з евакуацією.

Ці малі дроново-штурмові групи потроху звільняють та зачищають позиції. У нашому корпусі зараз є мінімум три бригади, які поступово рухаються вперед.

Чи зможемо ми завдяки дронам зробити більший прорив вперед? Я впевнений, що зможемо, і все до цього йде. Що більше ми зараз маємо досвіду застосування, то більше розуміємо, що функціонал ще можна розширювати.