В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини для всіх людей від 18 років

МОЗ погодило бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх категорій населення. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Відтепер усі щеплені проти COVID-19 громадяни у віці від 18 років можуть зробити бустерну дозу вакцини. Незалежно від препарату, яким вони імунізувалися раніше.

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Віктор Ляшко “Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися”.

Міністр пояснив, що бустерна доза повинна покращити ефективність вакцини та дати кращий імунний захист від нового штаму коронавірусу Омікрон.

Які вакцини використовуватимуть для бустера

бустерну дозу COVID-вакцини бажано вводити через 6 – 9 місяців із дати отримання другого щеплення.

У МОЗ зауважили, що незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина, перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Що робити, якщо вакцинувалися CoronaVac

Тим громадянам, які отримали 2 дози CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Віктор Ляшко “За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами. Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.”

Важливі зміни в COVID-сертифікатах: