Залужний – це щасливий квиток України: Жданов назвав його переваги над росіянами
Україні дуже пощастило з головнокомандувачем Збройних Сил генералом Валерієм Залужним. Без нього оборонятися проти російської армії було б значно складніше, якщо взагалі можливо.
У цьому контексті варто згадати ще одного генерала – начальника штабу ЗСУ Сергія Шапталу. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.
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Генерал Залужний – щасливий квиток для України
Фахівець переконаний, що Валерій Залужний – це щасливий квиток для України. Мовляв, якщо б не було Залужного, невідомо як би розгорталися події та чи був би хтось, хто б зміг організувати оборону, щоб відбити атаку такого потужного ворога.
Це зараз ми посміхаємося й радіємо, що ми розбили "другу армію світу". Та коли 170 тисяч заходили в Україну з 6 оперативних напрямків, потрібно було крутити головою на 360 градусів, щоб зупинити цю навалу,
– відзначає Олег Жданов.
При цьому він заявляє, що Україна зустріла 24 лютого в умовах мирного часу. Адже в нас не була розгорнутою армія перед вторгненням росіян.
"Я вважаю, що це найвищий клас, і дуже велика заслуга саме генерала Залужного в плані організації, планування та ведення бойових дій", – наголошує військовий експерт.
Він також відзначає, що головним генератором ідей і рішень нині є Генеральний штаб, яким керує генерал-лейтенант Сергій Шаптала, а здійснює військове керівництво – генерал Валерій Залужний.
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Якби Залужний був у Росії
Олег Жданов також заявив, що якби в Росії був такий генерал як Валерій Залужний, Україна вже могла б "сидіти під триколором". Втім, таких людей у ворога немає.
Чому я й кажу, що це наш щасливий квиток. З інших воєначальників – я не впевнений, що хтось впорався б. Не хочу обговорювати інші кандидатури, але моя думка така,
– каже військовий експерт.
Валерій Залужний: коротко
- Валерій Залужний народився в 1973 році (49 років) у Новограді-Волинському, що в Житомирській області. У 1997 році з відзнакою закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ.
- З цього й почалась його військова кар'єра. Почав командирську діяльність у 24 ОМБр зі Львівщини, зайнявши посаду начальника штабу – першого заступника командира.
- Вже у 2009 році став командиром 51 ОМБр, яка згодом фактично була переформатована в 14 ОМБр. З липня 2014 року брав участь у російсько-українській війні, ставши командиром сектора "С".
- У липні 2021 року Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного головнокомандувачем Збройних Сил України. 4 березня 2022 року він отримав звання генерала – найвище в українському війську.