Залужний – це щасливий квиток України: Жданов назвав його переваги над росіянами

Україні дуже пощастило з головнокомандувачем Збройних Сил генералом Валерієм Залужним. Без нього оборонятися проти російської армії було б значно складніше, якщо взагалі можливо.

У цьому контексті варто згадати ще одного генерала – начальника штабу ЗСУ Сергія Шапталу. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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Генерал Залужний – щасливий квиток для України

Фахівець переконаний, що Валерій Залужний – це щасливий квиток для України. Мовляв, якщо б не було Залужного, невідомо як би розгорталися події та чи був би хтось, хто б зміг організувати оборону, щоб відбити атаку такого потужного ворога.

Це зараз ми посміхаємося й радіємо, що ми розбили "другу армію світу". Та коли 170 тисяч заходили в Україну з 6 оперативних напрямків, потрібно було крутити головою на 360 градусів, щоб зупинити цю навалу,

– відзначає Олег Жданов.

При цьому він заявляє, що Україна зустріла 24 лютого в умовах мирного часу. Адже в нас не була розгорнутою армія перед вторгненням росіян.

"Я вважаю, що це найвищий клас, і дуже велика заслуга саме генерала Залужного в плані організації, планування та ведення бойових дій", – наголошує військовий експерт.

Він також відзначає, що головним генератором ідей і рішень нині є Генеральний штаб, яким керує генерал-лейтенант Сергій Шаптала, а здійснює військове керівництво – генерал Валерій Залужний.

Чому Україні пощастило з Залужним: дивіться відео

Якби Залужний був у Росії

Олег Жданов також заявив, що якби в Росії був такий генерал як Валерій Залужний, Україна вже могла б "сидіти під триколором". Втім, таких людей у ворога немає.

Чому я й кажу, що це наш щасливий квиток. З інших воєначальників – я не впевнений, що хтось впорався б. Не хочу обговорювати інші кандидатури, але моя думка така,

– каже військовий експерт.

Валерій Залужний: коротко