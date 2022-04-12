В Україні хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні

Народні депутати пропонують заборонити російську музику на радіо та телебаченні. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували.

Головне про заборону російської музики

Обмеження пропонують ввести до закінчення війни, зокрема до звільнення всіх окупованих українських територій.

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Заборона на російську музику стосуватиметься також і на її виконання громадянами і резидентами держави-агресора:

на радіо і телебаченні;

в розважальних закладах;

в громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);

в закладах освіти, закладах культури та відпочинку;

в готельного та ресторанного бізнесу;

в кінотеатрах;

в громадському просторі.

Збільшення квот на українську музику

Водночас пропонують збільшення квот української музики в радіо ефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів – до 50%.

Нагадаємо, наразі, згідно з законодавством, телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою в обсязі не менше 35% загального обсягу пісень впродовж доби, а також не менше 35% загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 та між 15.00 та 22.00.

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