В Україні ліквідували окупанта, відомого як DJ Mongol
Джерело:фейсбук Іраклі Комахідзе
Зусиллями наших захисників та захисниць з кожним днем окупантів стає все менше і менше. серед тих, кого вже вдалося ліквідувати, опинився і DJ Mongol.
Про це повідомив волонтер InformNapalm із Грузії Іраклі Комахідзе. У росії стверджують, що окупант пішов на війну з Україною добровольцем.
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Окупанта поховають в Уфі
Справжню ім'я горе-діджея – Азат Шакіров. Йому було 34 роки. Під своїм псевдонімом виступав з музичними сетами у російських клубах.
Служив в одному з підрозділів спецпризначенців. Однак в останній місяць його контрактної служби сталася маленька "неприємність" – окупанта ліквідували.
Деталі загибелі загарбника невідомі. 21 липня його поховають в Уфі.
Горе-діджей Азат Шакіров / Фото з соцмереж
Втрати окупантів у війні
Разом з Dj Mongol українські воїни від початку повномасштабної війни ліквідували вже 38 850 окупантів. Також серйозними є втрати техніки. Наші війська знищили:
- танків – 1704;
- бойових броньованих машин – 3912;
- артилерійських систем – 859;
- реактивних систем залпового вогню – 251;
- засоби ППО – 113;
- літаків – 221;
- гелікоптерів – 188;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710;
- крилатих ракет – 167;
- кораблів / катерів – 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2781;
- спеціальної техніки – 72.
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