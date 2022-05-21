В Україні ліквідували племінника заступника міністра оборони Росії, – ЗМІ

Від загибелі в Україні російських окупантів не рятує навіть високий статус. Кожного окупанта на нашій землі чекає лише одне – неминуча смерть.

Втрати російських окупантів кожного дня набирають все більших обертів. Наші воїни знищують не лише "гарматне" м'ясо росіян, а й завдають важких ударів офіцерському складу рашистів.

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Ліквідація "мажорного" окупанта

Стало відомо, що нашим героям вдалося ліквідувати капітана Адама Хамхоєва, командира десантно-штурмової роти. Про його загибель повідомили в "офіцерському корпусі" Інгушетії.

Як з'ясувалося, ліквідований нашими захисниками окупант мав дуже високопоставлених родичів. Адам Хамхоєв був племінником Юнус-Бека Євкурова, який раніше був головою Інгушетії, а зараз є заступником міністра оборони Росії.

Росіянам варто запам'ятати, що як тільки вони перетнули кордон з Україною зі зброєю в руках – від смерті їх врятує лише диво.

Втрати ворога: останні новини

Нашим відважним воїнам вдалося покарати росіян за знищення мосту та обстріли Сєвєродонецька. ЗСУ завдали влучного удару по техніці росіян, яка здійснювала ці напади. Цікаво, що "навели" наших воїнів на цю техніку російські пропагандисти, які вирішили похизуватися позиціями окупантів.

Спроби російських окупантів проводити повітряну розвідку все частіше зазнають невдач. Наші майстерні воїни кожного дня збивають російські БПЛА "Орлан", тож їх запаси у росіян швидко наближаються до критичної кількості.

Росіяни намагалися прорватися на трасу Лисичанськ – Бахмут та відрізати наших героїв від постачання, а також заблокувати евакуацію людей. Спроба ворога завершилася його великими втратами. Подекуди рашисти змушені були відступити далі за позиції, які займали перед наступом.

Львівські десантники відзвітували про успішне знищення російської техніки. Їм вдалося спалити 8 одиниць броньованої техніки окупантів. Росіяни втратили 3 танки, 3 бойові машини піхоти та дві бойові машини десантників.

Станом на 21 травня захисники України ліквідували майже 29 тисяч російських окупантів.

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