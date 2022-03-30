В Україні ліквідували все командування 331-го полку Росії: вони відповідала за Іловайський котел
30 березня 2022 , 16:31Читать новость на русском
Джерело:РосАнтиЦентр
"Відрядження" в Україну для 331 полку Росії завершилося невдачею, як і для інших окупантів. Тепер цими ворожими солдатами навіть немає кому командувати.
Українські герої продовжують нищити російських окупантів. Ворог несе великі втрати особового складу та керівництва.
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Ліквідація командування 331-го полку
Українські захисники знищили усе командування 331-ї гвардійської повітряної сили окупантів.
Командир полку полковник Сухарєв загинув, його долю дружно повторили начальник штабу підполковник з офіцерами штабу та командирами рот і батальйонів.
Повідомляється, що саме 331-й полк відповідав за Іловайський котел у 2014 році, коли російські війська атакували українських героїв у спину.
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