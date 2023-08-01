В Україні вдруге за день оголошували масштабну тривогу: росіяни знову лякали "Кинджалами"

В Україні менш ніж за дві години оголошували вже другу масштабну повітряну тривогу. Усе через активність російського Міг-31К.

Про ракетну небезпеку по всій Україні спочатку оголосили об 11:34, пише 24 Канал. Згодом повідомили про відбій. Однак, менше, ніж за дві години по всій території нашої держави знову пролунали сирени.

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В Україні була ракетна небезпека

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі Відбій тривоги у всіх областях.

13:17 Повітряні сили повідомили: "Ракетна небезпека по всій території України пов'язана з активністю МіГ-31К в повітряному просторі Росії".

Тривога – по всій Україні / Скриншот

У Повітряних силах оголосили про відбій тривоги по всіх областях України.Моніторингові групи повідомляються, що зафіксовано три борти МіГ-31К. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт ворожого Міг-31К , який здатен нести аеробалістичну ракету типу "Кинджал" . Ця ракета становить небезпеку для всіх регіонів України.

11:34 Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку по всій території України.



Карта повітряної тривоги в Україні / Скриншот

Що відомо про ракету "Кинджал"