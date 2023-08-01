В Україні вдруге за день оголошували масштабну тривогу: росіяни знову лякали "Кинджалами"

1 серпня 2023, 13:18
Читать новость на русском

В Україні менш ніж за дві години оголошували вже другу масштабну повітряну тривогу. Усе через активність російського Міг-31К.

Про ракетну небезпеку по всій Україні спочатку оголосили об 11:34, пише 24 Канал. Згодом повідомили про відбій. Однак, менше, ніж за дві години по всій території нашої держави знову пролунали сирени. 

Дивіться також Балістичні ракети по багатоповерхівці запустили з Джанкоя: що відомо про удар по Кривому Рогу

 
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

В Україні була ракетна небезпека

13:38 Відбій тривоги у всіх областях.

13:17 Повітряні сили повідомили: "Ракетна небезпека по всій території України пов'язана з активністю МіГ-31К в повітряному просторі Росії".

Тривога – по всій Україні / Скриншот

11:58 У Повітряних силах оголосили про відбій тривоги по всіх областях України.11:49 Моніторингові групи повідомляються, що зафіксовано три борти МіГ-31К. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.11:37 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт ворожого Міг-31К, який здатен нести аеробалістичну ракету типу "Кинджал". Ця ракета становить небезпеку для всіх регіонів України.

11:34 Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку по всій території України.


Карта повітряної тривоги в Україні / Скриншот

Що відомо про ракету "Кинджал"

  • "Кинджал" – це одна з найновітніших російських ракет, носієм якої є літак МіГ-31К. У Росії обмежена кількість "Кинджалів", оскільки ворог здатен вироблять тільки 1 – 2 ракети в місяць
  • Водночас "Кинджал" через свої тактико-технічні характеристики є складною ціллю для протиповітряної оборони. Ракета летить швидко й падає за балістичною траєкторією.
  • Відтак, для її збиття потрібні сучасні засоби ППО, такі як ЗРК Patriot чи SAMP/T. Україна має ці ЗРК, проте в обмеженій кількості. ЗРК Patriot вже кілька разів довів, що здатен збивати "Кинджали".
  • Проте, Україні, щоб ефективніше боротися із загрозою "Кинджалів", потрібно значно більше сучасних систем ППО. Зокрема, окупанти 26 липня під час масованої атаки по Україні випустили 4 "Кинджали" й, на жаль, жодну ракету не вдалося збити.

Автор: Михайло Гема