В Україні може бути навіть холодно: прогноз погоди на 16 червня

В Україні у четвер, 16 червня, прогнозують похолододання. На Сході обіцяють короткотривалі дощі.

Середня денна температура становитиме +23...+25 градусів. Найтепліше буде в Одесі та Запоріжжі. Там прогнозують +25...+27 градусів. Також спекотно буде на Закарпатті. Там обіцяють +24...+26 градусів.

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Найпрохолодніше – на Прикарпатті та Рівненщині. Там обіцяють +21...+23 градуси.

У Києві прогнозують +23...+24 градусів тепла. В українській столиці упродовж дня буде сонячно. Опадів не прогнозують.

Загалом жителі майже усіх областей України можуть бути спокійними: дощ не зіпсує планів на день. За даними синоптиків, дощитиме лише у трьох областях. Мовиться про Харківщину, Луганщину та Донеччину.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко заявила, що у четвер в Україні може бути навіть холодно. Зокрема, у ніч на 16 червня на Заході повітря ледве прогріється до +8...+14 градусів. Тим часом у Карпатах стовпчики термометра опустяться до +6...+10 градусів.

За словами Діденко, на решті території України буде тепліше. Водночас – все одно свіжувато. Дихати буде приємно. Температура повітря прогріється до +12...+16 градусів.

Упродовж дня таки потепліє. Максимальна температура повітря на більшості територій України становитиме +22...+27 градусів.

Вітер очікується південно-західний, ніяких сильних поривів, тихий, помірний. Практично повсюди атмосферний тиск буде підвищеним – антициклональний характер погоди. Опадів завтра в Україні не передбачається,

– заявила Діденко.

Вона додала, що день готує для українців багато сонця й білих купчастих хмар.

Прогноз погоди у містах України 14 червня

Ужгород – +24...+26;

Львів – +23...+25;

Івано-Франківськ – +21...+23;

Тернопіль – +22...+24;

Чернівці – +22...+24;

Хмельницький – +22...+24;

Луцьк – +22...+24;

Рівне – +21...+23;

Житомир – +22...+24;

Вінниця – +22...+24;

Одеса – +25...+27;

Миколаїв – +24...+26;

Херсон – +24...+26;

Сімферополь – +24...+26;

Кропивницький – +23...+25;

Черкаси – +23...+25;

Чернігів – +23...+25;

Суми – +23...+25;

Полтава – +23...+25;

Дніпро – +24...+26;

Запоріжжя – +25...+27;

Донецьк – +23...+25;

Луганськ – +23...+25;

Харків – +23...+25;

Київ – +23...+25.



Погода в Україні на 16 червня / Карта Укргідрометцентру