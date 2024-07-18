Депутати пропонують бізнесу економічну мобілізацію: що це означає

Нардепи працюють над законопроєктом щодо запровадження економічної мобілізації разом із економічним бронюванням. Вона буде направлена на малий бізнес.

Концепція економічної мобілізації наразі в розробці, але уже відомо, що її можуть поєднати в одному законопроєкті з економічним бронюванням. Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що наразі про терміни подання цього законопроєкту не йдеться.

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Бізнес безкоштовно надаватиме послуги військовим

Наталуха пояснив, що не всі маленькі бізнеси зможуть виконати умови економічного бронювання та платити за своїх працівників. Через це військові запропонували так звану економічну мобілізацію "як додаток до ідеї економічного бронювання".

Уявіть, що у вас є СТО. Це СТО не має фінансової можливості сплатити 20 тисяч гривень за одного працівника на місяць за бронь. Але воно має попит серед тих самих військових, які постійно лагодять свої машини. Тоді ми вводимо категорію "економічної мобілізації",

– зазначив Наталуха.

Тобто економічна мобілізація, за планами нардепів, полягатиме в тому, щоб малий бізнес, що не може платити за бронь своїх робітників 20 тисяч гривень податку, надавав безкоштовно за аналогічну вартість свій товар чи послугу, на які є попит серед військових.

"Фактично це означає, що на суму вартості бронювання потрібно надати послуг на ту саму суму. Наприклад, ви хочете забронювати чотирьох працівників, це сума 80 тисяч гривень на місяць, тобто ви як власник бізнесу маєте укласти контракт з якоюсь бригадою на безкоштовні послуги в межах 80 тисяч гривень на місяць. І за це отримаєте право броні чотирьох працівників", – пояснив Наталуха.