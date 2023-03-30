В Україні може з'явитися реєстр "ухилянтів": як він працюватиме

У Верховній раді готують законопроєкт, який передбачає створення так званого реєстру "ухилянтів". Зокрема, планують дозволити ТЦК оприлюднювати особисті дані чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

Про це розповів автор ініціативи, член парламентського комітету з питань нацоборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський. За його словами, законопроєкт ще не зареєстрований – він на доопрацюванні.

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Суть законопроєкту

Головна ідея запропонованого Веніславським законопроєкту полягає в тому, що у випадку якщо військовозобов'язаний був належним чином поінформований про необхідність з'явитись до ТЦК, але не зробив цього, то терцентр матиме право оприлюднити його особисті дані: ім'я, прізвище, ідентифікаційні ознаки в окремому переліку.

Після того, як чоловік все ж таки виконає своє зобов'язання, то інформація з реєстру буде вилучена.

Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обов'язок захищати Батьківщину,

– зазначив Веніславський.

На переконання нардепа, оприлюднення особистих даних може виконати функцію "громадського тиску" на чоловіка, який ухиляється від прибуття в ТЦК.

Коли може з'явитись реєстр

Федір Веніславський зауважив, що депутати тільки почали працювати над подібними законодавчими ініціативами. Очікувати на оформлення їх у вигляді конкретних законопроєктів можна через місяць – два.

Про реєстр нардеп розповів у тлі обговорень вручення повісток через месенджери.

Повістки через месенджери: що відомо