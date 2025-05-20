Зеленський пропонує Раді створити два нові спеціалізовані адмінсуди

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про створення Спеціалізованого окружного та Спеціалізованого апеляційного адміністративного судів. Планується, що вони будуть мати юрисдикцію на всю територію України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту №13302 та Укрінформ.

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Які два адмінсуди можуть з'явитися в Україні

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його розроблено на виконання вимог Конституції, Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких інших законодавчих актів щодо правових засад утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду" для започаткування діяльності згаданих судів.

Законопроєктом пропонується утворити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд із їх розташуванням у місті Києві. Їхня юрисдикція поширюватиметься на всю територію України.

Відомо, що перед цим Вища рада правосуддя вже погодила законопроєкт президента "Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду".

Нагадаємо, що раніше Рада підтримала законопроєкт про створення Вищого адміністративного суду. Його ухвалення було умовою МВФ для надання фінансової підтримки Україні.