В Україні можуть заборонити використання салютів і петард: у Раду внесли законопроєкт
Джерело:Верховна Рада України
Законопроєкт про заборону продажу та використання салютів і петард внесли до Верховної Ради України. Нещодавно Володимир Зеленський доручив розглянути це питання.
Відомо, що законопроєкт №7438 зареєстрували 6 червня 2022 року. Його автори зазначають, що звуки та світло від піротехніки шкодять психологічному здоров'ю людей під час війни, адже вони подібні до вибухів.
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Крім того, самі депутати стверджують, що контроль та обмеження використання піротехніки буде актуальними не тільки під час, а й після війни.
У більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник внаслідок переживання обстрілів під час воєнних дій,
— зазначається у пояснювальній записці.
Згідно із законопроєктом, можуть заборонити використання будь-яких феєрверків, що стосується салютів і петард. А також не можна проводити будь-які заходи із використанням піротехніки.
Які випадки будуть вважатися винятком:
- Для сценічної піротехніки Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають низький рівень небезпеки та рівень шуму не перевищує 60 децибелів.
- Для використання піротехніки ЗСУ, Нацполіцією, рятувальниками відповідно до законодавства України.
Наразі законопроєкт передали на розгляд до профільного комітету. Тільки після його внесуть на розгляд Верховної Ради.
Зазначимо, що 3 червня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.
Останні новини щодо запуску салютів під час війни в Україні
- На сайті президента з'явилася петиція "Про заборону використання петард і феєрверків. Закриття усіх магазинів піротехніки". У документі пропонують штраф 15 тисяч гривень за невиконання цих вимог.
- У Києві ввечері 5 червня на Осокорках невідомі вирішили запустити феєрверки. Цинічний вчинок під час війни з Росією неабияк налякав цілий район. Звуки салютів вкрай схожі на ворожі обстріли та вкрай страшать під час війни.
- У Чернівцях чоловік також додумався запустити салют під час воєнного стану. Поліцейські швидко його знайшли, а згодом він отримав спеціальний "приз" – повістку. 38-річного чоловіка вдалося знайти завдяки місцевим мешканцям: вони обурилися, що хтось запускав феєрверки, і зняли все на відео.
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