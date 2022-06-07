В Україні можуть заборонити використання салютів і петард: у Раду внесли законопроєкт

Законопроєкт про заборону продажу та використання салютів і петард внесли до Верховної Ради України. Нещодавно Володимир Зеленський доручив розглянути це питання.

Відомо, що законопроєкт №7438 зареєстрували 6 червня 2022 року. Його автори зазначають, що звуки та світло від піротехніки шкодять психологічному здоров'ю людей під час війни, адже вони подібні до вибухів.

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Крім того, самі депутати стверджують, що контроль та обмеження використання піротехніки буде актуальними не тільки під час, а й після війни.

У більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник внаслідок переживання обстрілів під час воєнних дій,

— зазначається у пояснювальній записці.

Згідно із законопроєктом, можуть заборонити використання будь-яких феєрверків, що стосується салютів і петард. А також не можна проводити будь-які заходи із використанням піротехніки.

Які випадки будуть вважатися винятком:

Для сценічної піротехніки Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають низький рівень небезпеки та рівень шуму не перевищує 60 децибелів.

Для використання піротехніки ЗСУ, Нацполіцією, рятувальниками відповідно до законодавства України.

Наразі законопроєкт передали на розгляд до профільного комітету. Тільки після його внесуть на розгляд Верховної Ради.

Зазначимо, що 3 червня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.

Останні новини щодо запуску салютів під час війни в Україні

На сайті президента з'явилася петиція "Про заборону використання петард і феєрверків. Закриття усіх магазинів піротехніки". У документі пропонують штраф 15 тисяч гривень за невиконання цих вимог.

У Києві ввечері 5 червня на Осокорках невідомі вирішили запустити феєрверки. Цинічний вчинок під час війни з Росією неабияк налякав цілий район. Звуки салютів вкрай схожі на ворожі обстріли та вкрай страшать під час війни.

У Чернівцях чоловік також додумався запустити салют під час воєнного стану. Поліцейські швидко його знайшли, а згодом він отримав спеціальний "приз" – повістку. 38-річного чоловіка вдалося знайти завдяки місцевим мешканцям: вони обурилися, що хтось запускав феєрверки, і зняли все на відео.

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