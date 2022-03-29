В Україні можуть зрости ціни на ліки

29 березня 2022 , 18:41
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Джерело:

фейсбук Михайла Радуцького

Ціни на ліки в Україні можуть коливатися. Причиною цього є зміна курсу валют та інфляція.

Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, незабаром українці можуть помітити зміну ціни на лікарські препарати. Особливого росту ціни чекати не варто – йдеться про коливання показників. 

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Коливання цін

Як пояснив Радуцький, 90% ліків в Україні – це імпортні препарати. Відповідно, через коливання курсу валют та інфляцію ціни можуть змінюватися. 

Також він наголосив – різкого подорожчання ліків в Україні наразі не передбачається.

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Автор: Ярослав Сиваківський