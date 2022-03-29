В Україні можуть зрости ціни на ліки
29 березня 2022 , 18:41Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Михайла Радуцького
Ціни на ліки в Україні можуть коливатися. Причиною цього є зміна курсу валют та інфляція.
Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, незабаром українці можуть помітити зміну ціни на лікарські препарати. Особливого росту ціни чекати не варто – йдеться про коливання показників.
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Коливання цін
Як пояснив Радуцький, 90% ліків в Україні – це імпортні препарати. Відповідно, через коливання курсу валют та інфляцію ціни можуть змінюватися.
Також він наголосив – різкого подорожчання ліків в Україні наразі не передбачається.
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