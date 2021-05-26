Правосуддя онлайн: в Україні набув чинності закон про електронне судочинство

В Україні 26 травня набув чинності закон № 1416-IX, що передбачає поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Напередодні текст закону опублікували у виданні "Голос України". А 24 травня закон підписав Володимир Зеленський.

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Більше про електронне судочинство

Основною метою закону про електронне судочинство є забезпечення початку функціонування окремих модулів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

ЄСІТС є сукупністю інформаційних та телекомунікаційних підсистем, які забезпечують автоматизацію визначених законодавством процесів діяльності, включаючи документообіг та розгляд судових справ.

Система покликана стати інструментом підвищення ефективності діяльності судових органів. Це хочуть реалізувати шляхом впровадження сучасних технологій в їхню повсякденну діяльність.

Система має діяти в:

судах,

Вищій раді правосуддя,

Раді суддів,

Вищій кваліфікаційній комісії суддів,

Державній судовій адміністрації,

на підприємствах, що належать до сфери правосуддя,

Національній школі суддів України.

Також ЄСІТС має спростити процедури комунікації між громадянами-учасниками судових процесів та їх представниками із судовими органами, роблячи судові процедури для громадян простішими, зручнішими і доступнішими.